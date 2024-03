Viral: Mujer rompe en llanto tras conseguir su primer trabajo y descubrir que su jornada laboral será de 9 a 5

Se nace, se estudia y se trabaja, este es uno de los ciclos de la vida más constante y que se repite entre la mayoría de las personas, a todos nos llega el momento de ganarnos la vida, ya sea con una profesión estudiada o con algún talento innato que se descubre y se desarrolla en el transcurso de la vida, sin embargo, no todos aceptan de la misma forma esta realidad.

Este fue el caso de una usuaria de TikTok, @brielleybelly123, quien se hizo viral tras compartir con sus seguidores un hecho que le sacó lágrimas y que de acuerdo con ella, no le dejaba tiempo para vivir. La chica publicó un video donde comentó que recientemente había conseguido su primer trabajo después de la universidad, algo que la alegraba inmensamente, sin embargo, este logro se vio empañado por la responsabilidad que un trabajo demanda, los horarios.

La chica explicó que consideraba agotadora y excesiva la jornada de 8 horas diarias que le exigían cumplir desde las 9:00 de la mañana a 17:00 de la tarde. Un término clásico americano, el “9 to 5″, que ha generado un extenso debate.

“Sé que probablemente estoy siendo muy dramática y molesta, pero este es mi primer trabajo, mi primer trabajo de 9 a 5 después de la universidad”, indicaba, señalando la pérdida de tiempo en transporte desde su hogar hasta las oficinas, siendo este un trabajo presencial y viviendo a una hora de distancia del lugar donde estaba ubicado su empleo.

“Estoy en persona y viajo por la ciudad y me lleva una eternidad llegar allí. No tengo tiempo para hacer nada. Quiero ducharme, cenar, irme a dormir. Tampoco tengo tiempo ni energía para preparar la cena. No tengo energía para hacer ejercicio, eso se va por la ventana. No tengo tiempo para nada y estoy muy estresada”, indicó Brielle, palabras que generaron debate en redes, puesto que es una situación más normal de lo que ella considera.

Reacciones

“La semana laboral de 40 horas se diseñó con un ama de casa para encargarse de las tareas domésticas. Necesitamos ingresos duales ahora, así que eso no es posible. No hay tiempo para nada”, indicaba un usuario. “La secundaria nos preparó para el horario de 9 a 5 y luego la universidad lo arruinó. La Generación Z necesita ascender colectivamente a puestos directivos y luego hacer cumplir colectivamente la semana laboral de 4 días”, señalaba otro.