Oscar 2024: ¿Por qué dejó el rosa? Margot Robbie sepulta a ‘Barbie’ en la alfombra roja para tristeza de muchos

Después de una profusión de looks de archivo o looks reinterpretados de lo más bellos en todos los tonos de rosa e incluso en temporada de premios, Margot Robbie echa al agua y cierra definitivamente el capítulo ‘Barbie’ en su vida en la alfombra roja de los Oscar 2024 al dejar definitivamente este color.

Es más, se fue otra vez de Versace, con un vestido drapeado, teniendo la oportunidad única de rematar un año que marcó una de las películas más exitosas de su carrera con un vestido que como muchos otros looks, quitara el aliento y ayudara a recordar por qué la muñeca más amada de la Tierra está ahí.

No lo hizo, aunque el drapeado la hace ver impecable. Eso sí, para varios expertos en moda, olvidable.

“Yo esperando las grandes referencias históricas de Barbie, hasta se sacó un libro sobre el estilismo en todo el tour, lleno de iconos de moda pop, una de las pelis mas controversiales y del año y salió con un Versace negro. El verdadero look para ir al funeral de Barbie #oscars”, fue uno de los comentarios de los expertos.

Yo epserando las grandes referencias históricas de Barbie, hasta se sacó un libro sobre el estilismo en todo el tour,lleno de iconos de moda pop,una de las pelis mas controversiales y del año y salió con un Versace negro. El verdadero look para ir al funeral de Barbie 😞#oscars pic.twitter.com/MP6it8BIpu — Manumanito (@manumanito) March 10, 2024

Margot compite como productora en la categoría de Mejor Película, pero quizás para ella ya estuvo bueno. Y más luego de esa ninguneada que les dio la Academia en este año.

“Margot ya quiere sepultar a ese personaje y ser solo Margot”

La decisión de la actriz en la alfombra roja tiene consternados a quienes querían verla de rosado un poquito más, cosa que sí hizo América Ferrera en la misma ceremonia.

“Quizás ya quiera matar a ese personaje”, Por favor, que se cambie el outfit, esto debe ser una broma”, Me parece bien que ya cierre el ciclo y que más que está ceremonia, nos dio muchos looks increíbles claramente no iba a ser eterno. Para mi esta DIVINA”, son algunos de los comentarios.

Así, termina oficialmente la era del ‘Barbiecore’.