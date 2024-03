Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 11 al 14 de marzo

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 11 al 14 de marzo de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de tener una relación amorosa

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 11 al 14 de marzo ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni Vidente dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la “Rueda de la Fortuna”, esa carta te indica que es el momento de cambiar las estrategias en tu vida laboral para alcanzar el éxito. Ten cuidado con los chismes de exparejas, trata de quedar en paz y seguir adelante en tu vida. Tu mejor día es el miércoles; tus signos compatibles son Leo y Capricornio; tus números mágicos son el 04 y el 23, y tus colores son el amarillo y el naranja. Te esperan días de juntas de trabajo para la elaboración de un nuevo proyecto en el que te irá muy bien. Ten cuidado con tu temperamento, recuerda que tu signo es muy impulsivo y eso a veces te hace tener problemas con las personas que más quieres en la vida. Tendrás un golpe de suerte el día 13 de marzo con la llegada de un dinero extra. El signo de Aries, como es fuego puro, tiene un don de mando y autoconfianza en sí mismo, usa eso a tu favor.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “Sol” en el horóscopo del tarot, por lo que tendrás la fuerza suficiente para resolver cualquier problema que se te presente y te dará la oportunidad de brillar en todo lo laboral. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 07 y el 18; tus colores son el verde y el blanco, y tus signos compatibles para el amor son Virgo y Acuario. Te esperan días de tomar decisiones importantes en cuestiones de tu ámbito laboral, recuerda que tu signo es muy fuerte, pero es el momento de decir qué quieres para tu futuro y buscar las mejores oportunidades. Los Tauro que están en pareja o casados deben de tener cuidado con los problemas de celos y desconfianza. Ten cuidado con problemas de intestino y estómago. Ten cuidado con los robos o pérdidas. Debes de tener más disciplina para lograr grandes cosas en tu vida, no abandones tus proyectos.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta del “Emperador” en el horóscopo del tarot, lo que significa que tienes una muy buena racha en cuestiones de trabajo, así que trata de mantenerte al máximo en tu vida laboral, ya que te viene un nuevo puesto mejor pagado. Cuidado con los amores, recuerda que tu signo no sabe ser fiel en una relación de pareja y siempre está en busca de la persona ideal. No dejes tus estudios universitarios, ten en cuenta que lo más importante en tu vida es ser un profesionista y alcanzar el éxito. A los Géminis que están solteros les llegará un amor que será muy compatible y la pasarán muy bien; déjate querer, ya es tiempo de tener una pareja formal. El lado positivo de los Géminis es su gran capacidad para enfrentar los problemas en la vida y siempre tener la respuesta correcta para los demás, por eso casi siempre son líderes o psicólogos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de los “Amantes”, que te dice que van a ser unas semanas de recuperar el tiempo perdido y volver a comenzar. Son tiempos de madurar y saber qué es lo que quieres para ser feliz. Tus números mágicos son el 02 y el 24; tus colores de fortuna son el rojo y el negro; tus signos compatibles son Escorpión y Sagitario, y tu mejor día es el martes. Te esperan días de estar con algunos problemas en tu trabajo, ya que las energías van a estar un poco revueltas. Es el momento de empezar a buscar o poner un negocio propio. Recuerda que tu signo está atravesando por una racha de buena fortuna en cuestiones laborales. Te invitarán a un viaje en Semana Santa, esto te ayudará a relajarte un poco más en tu vida. En cuestiones amorosas, será momento de tomar una decisión de formalizar con tu pareja o buscar tener una familia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “Juicio” en el horóscopo del tarot, por lo que tendrás la oportunidad de resolver cualquier situación legal o de papelería relacionada con la migración. Recuerda que estás viviendo un tiempo de superación personal y crecimiento económico, así que aprovecha esta buena racha. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 11 y el 13; tus colores de la abundancia son el azul y blanco, y tus signos compatibles son Aries y Sagitario. Estás en el momento ideal para cambiar de trabajo por uno mejor. Disfrutarás de abundancia en tu vida y crecimiento laboral. Tratar de llevar tu vida lo más humilde posible, ya que eso te hará más grande como persona. Un familiar te buscará para pedirte un favor económico. No debes pelear tanto en el trabajo, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no te indica que siempre tengas la razón.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta del “Loco”, que te aconseja tener paciencia para que las energías se acomoden como deseas, es importante que no tomes decisiones importantes hasta que pasen estos días. Esta carta también te indica posibilidades de recibir dinero por lotería con los números 12 y 14; tu mejor día es el jueves; tus colores de la fortuna son el rojo y el blanco, y tus signos compatibles para el amor son Capricornio y Aries. La carta te indica que tendrás que resolver cualquier asunto legal o familiar pendiente. Recuerda que estás en una época de renacimiento de tu energía cósmica, lo que aumenta tu energía positiva. Dedica más tiempo a tu familia y pareja, no descuides los lazos amorosos, ya que podrías arrepentirte. Te llegará la invitación de salir de viaje y trabajar fuera del país. Ten cuidado con los accidentes, toma precauciones.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Mago” te bendice con abundancia, esta semana la suerte está de tu lado, por lo que es hora de atraer la riqueza a tu vida y dejes de lado las dudas sobre tu futuro laboral porque vienen grandes oportunidades. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos 01 y 21; tus colores de la fortuna son verde y amarillo, y Géminis y Libra son tu mejor compatibilidad amorosa. Es hora de construir un patrimonio para tu futuro. No te olvides de cuidar tu energía y no te desgastes por los demás. El amor está a la vuelta de la esquina, prepárate para un nuevo romance. Dos amores rondan tu corazón, elige al que te haga sonreír. Acudes a reuniones de última hora que te llevarán a un nuevo puesto y proyecto. Visita al médico para checarte los riñones y el estómago. Eres un ser bondadoso y magnético, confía en tu intuición y toma decisiones que te hagan feliz.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de estar con mucha carga emocional en el trabajo porque habrá reajuste de personal, trata de estar prevenido para cualquier cambio que se presente. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Templanza”, te aconsejo que no te desesperes en cuestión de trabajo, vendrá tu tiempo de ser el mejor y tener mas abundancia, pero debes cuidarte de las personas tóxicas que te rodean, tienes que ser más cauteloso en tus asuntos laborales. Tu mejor día será el martes; tus números son 09 y 15; tus colores de la fortuna son naranja y azul, y tus signos compatibles para el amor son Piscis y Cáncer. Pasarás por un cambio radical en tu forma de ser y en todo lo que te rodea, dejarás atrás situaciones que eran muy complicadas en tu vida, estás en el momento de elevar tu espíritu, no tengas miedo a esa transformación que se avecina porque será para bien.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Realizas cambios en tu casa y decides pintarla, mandas a arreglar tu coche o lo cambias por otro. Regresa a ti el amor que se fue, pero trata de definir con claridad qué deseas para tu futuro. En el horóscopo del tarot te salió la carta “As de Oros”, indica que es momento de atraer el dinero a tu vida y decidirte a tener un mejor trabajo y estabilidad económica. Tendrás buena suerte en juegos de lotería con los números 03 y 30; tus colores de la fortuna son blanco y azul; tus signos compatibles Aries y Libra, y tu mejor día será el viernes. Estás en la mejor época de tu vida, la fluidez y abundancia están presentes desde este momento y debes hacer uso de ellas para cambiar de trabajo o poner un negocio propio que te dará prosperidad. Esta carta junto con tu signo es una dupla perfecta de energía positiva, saca los miedos de tu vida y lánzate a conseguir el éxito.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Ermitaño” te dice que no estás solo, debes entender que vivimos en una sociedad en donde tenemos que hacer un circulo de personas positivas que nos hagan crecer. Viene mucho trabajo en esta semana y presiones de pagos, pero además ten cuidado con los chismes provocados por una expareja. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 05 y 29; tus signos compatibles para la pasión son Aries y Virgo, y el verde y rojo son tus colores que te darán abundancia. Estás en el momento de vitalidad y energía positiva, tu signo vive una etapa de prosperidad, tienes que tomarla como tuya y no pensar tanto en qué debes hacer, el dinero llegará, pero debes aprender a cuidarlo y no gastar por gastar. Necesitas un tiempo para ti, sal a caminar en las mañanas para que los rayos del Sol te ayuden a estar saludable y en armonía.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el más coqueto del Zodiaco y eso te hace siempre estar con compañía amorosa. Te cambias de casa, y realizas pagos atrasados, pero cuida a tu padres porque estarán un poco enfermos. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Diablo”, te dice que tengas cuidado con los enemigos ocultos, ya no salgas con personas tóxicas que te rodean. Crecerás en lo económico, el dinero llegará a tu vida con los números 16 y 33; tus colores de la fortuna son rojo y azul; tus signos compatibles para el amor serán Tauro y Géminis, y tu mejor día es el lunes. Tu vida entra en una etapa de claridad y confianza, no debes dudar de tus cualidades para triunfar y pon en practica todo lo que sabes para alcanzar el éxito. Tus pensamientos son el reflejo de tus acciones, deja todo lo negativo a un lado, y recuerda que tus planes son para ti, aprende a ser más discreto con tus asuntos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Escorpión, Cáncer y Leo son tu mejor compatibilidad para el amor; tus números de la suerte son 06 y 22, y tus colores de la fortuna son verde y amarillo. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Estrella”, así que es tu momento de brillar y más porque cumples años, esa sinergia te ayuda a tener el éxito que tanto deseas para crecer en lo económico. Ten cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti. Te buscan para invitarte a trabajar en el extranjero, estás en plenitud, empezarás una etapa de realización de tu persona. No debes agobiarte por situaciones caóticas de la vida, ten paciencia para resolverlas, tendrás todos los elementos posibles para solucionar los problemas que se te presenten. Tu único limítate serás tú mismo, podrás alcanzar el éxito siempre que lo desees, pero no te sabotees.