“El mejor momento de los Oscar”: Ryan Gosling remece las redes tras su increíble presentación de “I’m just Ken”

Ryan Gosling protagonizó uno de los mejores momentos (sino, el mejor momento) de los Premios Oscar 2024 con su presentación de “I’m Just Ken”, una de las canciones más exitosas de la película Barbie.

El actor realizó una gran perfomance, en donde brilló en el escenario, hizo cantar a Margot Robbie, Greta Gerwig y América Ferrera, y se reunió nuevamente con Emma Stone tras La La Land.

ESTO ES HISTORIA DE LOS OSCARS.



Uno de los mejores momentos que recuerdo. Ryan Gosling sacando todo el carisma de su Ken sobre las tablas del Dolby Theatre. #Oscars



Y hasta con cameo de Greta Gerwig, Margot Robbie y Emma Stone. ¡GLORIOSO! pic.twitter.com/ls7HQVQJcs — Daniel (@Danilugoce) March 11, 2024

Y pese a que no ganó el premio a la mejor canción, que fue para Billie Eilish y Finneas O’Connell por “What Whas I Made For”, la cual también es parte de Barbie.

Así fue la presentación de Ryan Gosling en los Oscar

El actor apareció con los demás intérpretes que también personificaron a Ken, y además compartió el escenario con un inesperado invitado: Slash.

Ryan Gosling estuvo 30 veces mejor en los Oscares que Usher en el medio tiempo del Superbowl pic.twitter.com/QVHRBZTQb0 — PIPE (@pipellorens) March 11, 2024

La increíble presentación de Ryan Gosling conquistó a las redes, en donde varios pidieron que sea el número musical del próximo Super Bowl.

Y pese a que no logró el Oscar con la canción, el actor recibió los aplausos de todos en las redes sociales.

“¡Hicieron sentir la KENERGY! RYAN GOSLING, 65 bailarines, los Ken secundarios y hasta Slash interpretando I’M JUST KEN de BARBIE. Qué momento para estar viva”, “Ryan Gosling estuvo 30 veces mejor en los Oscares que Usher en el medio tiempo del Superbowl”, “Y que si te digo que Ryan Gosling me dio el mejor performance que he visto en los Oscars” y “El mejor momento de los Oscar”, fueron parte de las reacciones.