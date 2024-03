La falta de comunicación envía también un poderoso mensaje, por eso te decimos qué piensa un hombre cuando dejas de escribirle por WhatsApp.

Esta puede ser una decisión que tomen muchas mujeres para protegerse emocionalmente ante una persona que no las ha tratado bien, la cual es sabia y respetable, pero que puede alterar a un hombre si en verdad siente cosas hacia a ti.

¿Qué piensa un hombre cuando dejas de escribirle por WhatsApp?

Duda sobre la situación en la que se encuentran

De acuerdo con el portal especializado, Psicología-Online, el hombre se empieza a cuestionar si ella ha perdido el interés, está molesta o él hizo algo malo que derivara en esa situación. Si está consciente que falló, podrían llegar los pensamientos catastróficos como “ya no me quiere más”, “la perdí para siempre”, “tiene a otra persona”, entre otros.

La falta de contacto puede llevar a un hombre a preocuparse por ti o reflexionar sobre su relación | (Pexels)

Le da inseguridad

Otro escenario muy factible que sucede en estos casos es recriminarse a sí mismo por lo que hizo mal o por lo que dejó de hacer. “Este tipo de pensamiento autocrítico puede afectar la autoestima y generar preocupaciones sobre el valor propio”, apuntal a fuente.

Se preocupa por ella

Si la falta de comunicación fue de la noche a la mañana, sin razón aparentemente, el hombre se puede empezar a preocupar por su bienestar físico, si sucedió algo o se encuentra enferma. De ser así, él puede intensificar el contacto y volver a preguntarle si se encuentra bien.

Si dejaste de escribirle por WhatsApp y no te buscó, no le interesas | (Pexels)

Se cuestiona sus sentimientos

Una de las cosas que piensa un hombre cuando dejas de escribirle por WhatsApp es qué siente por ti, si le importas y te echa de menos, o mas bien ha estado tranquilo ante tu ausencia. Esta reflexión puede llevarlo a tomar decisiones como volver a buscarte para formalizar su vínculo y disculparse, o bien, dejarte ir definitivamente.

Se molesta

La frustración de no conseguir respuesta puede llevarlo a enojarse contigo o resentirse por sentirse ignorado. “La espera de una respuesta que no llega puede generar una sensación de decepción y desilusión. Puede que se hubiera hecho ilusiones sobre continuar la conversación o mantener la relación, y al no recibir lo esperado, sentirse frustrado y desencantado”, aseveran.