Víctor Aráuz se confiesa y revela su mayor miedo dentro del programa ¡Ahora Caigo!

El nuevo programa que reemplaza a Masterchef Celebrity en Teleamazonas, se llama ¡Ahora caigo! y es bajo la conducción del actor Víctor Aráuz, quien se caracteriza por su humor y diversión a los participantes. Sin embargo, reveló que tiene un miedo dentro del programa.

Aráuz debutó anoche como presentador donde bailó, cantó y se divirtió con los participantes que llegaron de distintas partes del Ecuador que podrán ganar miles de dólares en premios. De hecho, el guayaquileño es actor, director, guionista, profesor y copresentador de El After.

Detrás de cámaras, antes de salir al set, el actor dijo: “Siempre tengo miedo, como no conozco a los participantes, ni a nadie del casting, me da miedo encontrarme con una exnovia que me odia”, dijo Aráuz mientras conversaba con la maquilladora del programa.

🤭 Confesiones de un presentador 🫠 Sin embargo todo puede pasar... 😆 No te pierdas #AhoraCaigo de lunes a viernes a las 21:00 😉 pic.twitter.com/jct8SmTGCh — Teleamazonas (@teleamazonasec) March 7, 2024

Luego contó una anécdota: “Una vez cuando trabajaba en un Call Center, ella llamó y me tocó contestar y me dijo: ¡para lo que haz quedado Víctor!, entonces me han pasado cosas. O te imaginas a alguien participando y yo le deba plata, esas cosas pueden pasar”, agregó mientras leía los libretos.

Mientras le seguían maquillando para salir al aire continuó diciendo: “También hubo una que me quiso quemar la ropa, aunque todavía no era ex, yo tenía un solo saco y me lo quiso quemar. Está loca la gente”, finalizó el actor.

Dinámica del juego ‘Ahora caigo’:

Duelo clásico: Uno de los juegos más populares del programa. Los participantes deben completar las letras que faltan en un texto, respondiendo a la pregunta. Similar al juego del ‘ahorcado.

Revoltillo: El presentador hace una pregunta y los participantes deben responder para evitar caer. La peculiaridad es que las letras correspondientes a la respuesta aparecerán en desorden en la pantalla y deben organizarse correctamente para hallar la solución.

Una tú, una yo:Un juego de adivinanzas donde los participantes intentan encontrar la respuesta mientras el conductor proporciona pistas. Además, cada pregunta corresponde a una categoría para dar a todos los participantes un escenario donde arrancar.

El programa se transmite de lunes a viernes, a las 21:00.