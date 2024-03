¿Un verdadero soldado del amor?: Mijares aclara si beso que le dio Lucero en pleno concierto es el signo de un regreso

Lucero besó en un concierto a Manuel Mijares. Eso bastó para que se encendieran las alarmas de reconciliación entre el exmatrimonio, que se casó en 1997 y divorció en 2011. Y es que no sólo los mexicanos los quieren volver a ver juntos, sino que toda Latinoamérica.

Y ante estos besitos en el escenario, es que el cantante rompió el silencio y aclaró si es que están reconciliados y volverán a ser pareja.

“Estamos muy tranquilos así, somos muy amigos, nos queremos mucho. Así estamos felices, ella y yo somos disfrutamos mucho (los conciertos)”, comenzó explicando el intérprete de ‘Soldado del amor’.

Beso de Lucero a Mijares Captura

Sí explicó que estas muestras de cariño responden a que “la gente pide beso, beso y jugueteamos con eso, hay una gran amistad y cariño, es la mamá de mis hijos”.

La pareja de artistas tiene dos hijos: José Manuel y Lucerito.

El concierto de la verdad

En este mismo concierto celebrado en Phoenix, Estados Unidos a propósito del tour “Hasta que se Nos Hizo” cuando “La Novia de América” no dejo pasar la oportunidad y le reclamo a su ex esposo que no la supo valorar.

Vale destacar que la reacción de Lucero ocurrió a propósito de un previo comentario del interprete de " Se nos murió el amor” al decirle que “tuvo la dicha” de estar casada con él, lo que causó risas y ovaciones entre los asistentes.

“Me vas a condenar Manuelito. Yo que te trataba tan bonito, no me supiste valorar. No la verdad, puras mentadas...” le replicó Lucero.

Aunque el concierto siguió su curso esta no fue la única escena que conmovió al público, cuando Manuel interpretaba “Amante bandido”, la protagonista de “El gallo de oro” corrió rápidamente y lo sorprendió con el ya bullado beso en la mejilla, al que el cantante se refirió.