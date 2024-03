“Ya no me gustas así”: Tami Rivera explota de ira cuando le dijeron que su nuevo look le queda muy mal

La modelo de OnlyFans, Tami Rivera, decidió cambiarse nuevamente su look y ha sorprendido a sus miles de seguidores con su nueva apariencia tras realizarse un nuevo corte de cabello. Ante eso, su expareja Kike Jav junto a sus amigos decidieron hacerle una broma.

La Tamarita compartió un video en su cuenta de TikTok de su nuevo corte de cabello y color, dejando así el balayage de colores café y castaño claro. Ahora, luce un flequillo corto y oscureció un poco su tinte.

[ El nuevo look de Tami Rivera para no parecerse a ¿la ex de Kike Jav? ]

Kike Jav junto a otros creadores de contenido pusieron una cámara escondida en una casa donde estaban reunidos y se organizaron para decirle que su nuevo corte le quedaba muy mal. Incluso le mencionaron que no entienden cuál es el afán de querer parecerse a la cantante Kerly Morán. “Te pintaste igual que la Kerly y ahora te haces ese cerquillo igual que ella, pero la verdad que a ti no te queda”, empezó diciendo el youtuber.

Luego, los otros amigos indicaron que se ve muy diferente y que debería peinarse diferente para tratar de ocultarlo. “Mejor trae un gel para hacerle a un lado y que se trate de ocultar”, dijo uno de ellos y en eso Kike se dirigió a otra habitación a traerlo, mientras Tami trataba de explicarles que ella se siente bien con su nuevo corte y que se lo realizó no fue por copiar a nadie sino porque está de moda. “Pareces de las épocas de Paty Ray o la Selena criolla”, dijo entre risas Jeff Valdiviezo.

Cuando el influencer trató de colocarle gel en su cabello para “tapar los huecos de su flequillo”, Tami se enfureció y se defendió alzando la voz: “Nadie te preguntó, si no te gusta, qué pena. Si el día de mañana me da la gana de raparme, lo hago y ya. Tu pelo está feísimo de cabuya y yo no te estoy molestando a cada rato”, enfatizó molesta Rivera.

“Yo no necesito tu aprobación, ni la aprobación de nadie, ni de los seguidores para hacerme el corte que se me de la gana. Te aguantas así como yo me aguanto ver ese pelo de cabuya que tienes feísimo”, continuó y luego se fue del lugar muy enojada.

Al final, le indicaron que se trató de una broma. Tami todavía molesta se rió pero dejó claro que no necesita aprobación de sus cambios de look.