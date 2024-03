Nikki Mackliff: lo que no sabías de la bella novia de la ganadora de MasterChef Celebrity Ecuador

La cantante y compositora ecuatoriana Nikki Mackliff, a sus 27 años, se consagró como la ganadora de MasterChef Celebrity Ecuador. La guayaquileña supo ir de menos a más, hasta presentarse en la gran final con ningún fallo en sus tres platos.

Su carisma, trabajo y amor fueron los tres baluartes para alzarse con el título este pasado 05 de marzo. Su actual pareja Ana Aguilera ha sido ese baluarte en cada reto que ha enfrentado la artista.

¿Quién es la pareja de Nikki Mackliff?

La modelo nacida es Venezuela reside tiempo atrás en nuestro país. A pesar de no ser activa en redes sociales, sus publicaciones responden a su trabajo como modelo o sus contantes viajes a Brasil y Colombia.

La joven está cerca de los 13 mil seguidores en la cuenta de IG, donde su belleza y amor con su pareja destacan. Destaca que Ana y Nikki son pareja ya hace casi dos años, ya que su sexualidad es un factor reservado no se ha conocido detalles de su relación.

Un dato que sorprende

Una de las primeras publicaciones en la red social se destaca por mostrar a Ana Aguilera participando en el Miss Carabobo, una competencia previa para el Miss Venezuela 2014.

¿Qué dice Nikki sobre su preferencia sexual?

“Es un tema que no lo he querido hablar, porque no tenía necesidad de hablar de mi vida, de mi sexualidad como libro abierto. Lo he hecho con mi gente, en mi familia, mis amigos”, contó a Michella Pincay en su podcast.