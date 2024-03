Isaac Delgado se implantó barba y los hate no se dejaron esperar: apuntaron a su novia Úrsula Strenge

Isaac Delgado mostró su cambio de look en redes sociales, y provocó una ola de reacciones al respecto. El presentador se cortó el pelo, pero además de pronto, luce barba. Claramente fue un implante y de hecho en su post de Instagram, etiquetó a la clínica en donde se trató.

“La vida está llena de constantes cambios, de crecimientos… lo importante es saborear cada instante de la vida, disfrutar de sus momentos y matices; y si decides algo, pide sabiduría a Dios y adelante. Recuerda, la boca que te juzga nunca será más grande que la gracia que te respalda” Quizás y luego retorne a mi antiguo estilo, pero hoy decidí probar este nuevo, veremos como va!”, escribió junto a las fotos en donde se ve su cambio.

Su novia, Úrsula Strenge, con quien mantiene una relación desde mayo de 2021, le dejó un romántico emoji, dejando en claro que le encanta cómo luce.

Esto provocó una serie de comentarios desafortunados, donde acusaron que el presentador se ve mayor, tal como quiere su novia debido a la diferencia de edad.

“Para que no se vean tan colageno a lado del ensure 😂”; “Ósea al cesar lo que es del César y no que sea envidiosa ni nada por el estilo. Pero este estilo no queda con lo que tú reflejas, el que siempre lo has tenido es mejor.”; “No es hate pero sinceramente no te queda la barba”; “SE TE NOTA MAS SEÑOR , MAS SERIO YO TE VEO MUY BIEN, FELICIDADES”, ante este tipo de reflexiones, otros salieron a defender a Isaac Delgado, manifestando que la diferencia de edad no importa.