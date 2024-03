Drake Bell fue abusado sexualmente por un empleado de Nickelodeon cuando era niño

Drake Bell, la estrella de la serie Drake & Josh, rompió el silencio con un episodio difícil de su infancia en el mundo del espectáculo. Cuando era niño fue abusado sexualmente por un trabajador de Nickelodeon, Brian Peck. Esa confesión la hizo para el documental de Investigation Discovery titulado “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

Peck fue su entrenador de diálogo en el show “All That y The Amanda” desde 1999, cuando tenía 13 años hasta el 2002. Después de esto, Bell tuvo su propia serie de Nickelodeon en 2004, que catapultó su éxito, “Drake y Josh”.

Pero no es el único caso de abuso de Brian Peck. En 2003, el empleado de Nickelodeon, fue arrestado por más de diez cargos relacionados con el abuso sexual de un menor no nombrado. En 2004, no refutó cargos de realizar un acto lascivo con un menor de 14 años y a la copulación oral con un joven de 16, por lo que fue sentenciado a 16 meses de prisión y registrado como un delincuente sexual.

“El clip revela que la exestrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su antiguo entrenador, que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”, se lee en un comunicado de Investigation Discovery.