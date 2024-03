“Por favor, ya corta eso”: Jim Velásquez lo único que quiere es ser papá y video de test de embarazo de Alina Lozano desata ola de reacciones

Alina Lozano y Jim Velásquez tienen al país divididos, entre los que disfrutan con sus videos y los que idcen que todo es mentira y que ya aburren. A pesar de todo, de los 10 años de diferencia del matrimonio, y de las burlas porque quieren tener un hijo, las redes reaccionan y mucho.

En uno de sus últimos videos, aparece Velásquez demasiado emocionado porque su esposa se hará una prueba de embarazo. Sin embargo ella le insiste en que “ay si no esto no es así” y que está muy nerviosa. Y claro la mujer que tiene cerca de 55 años, no está tan confiada como su marido.

En el registro se ve cómo ella se encierra en el baño a orinar y poder hacerle la prueba. “Llevamos 10 días dándole al peluche, estamos nerviosos y ya quiero saber, si sale que es, nos vamos a comprar la cuna, la ropa, lo que sea”, le decía Jim afuera de la puerta del baño.

“No, no mira, que esto salga así, eso significa que no estoy embarazada Jim”

El joven no para de saltar y saltar, porque según él la solitaria raya en el test es positivo, pero Alina lo tuvo que sacar de su error, en medio de la celebración. “No, no mira, que esto salga así, eso significa que no estoy embarazada Jim”, le replicó.

“No estoy embarazada. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que me entiendas? Es que no es así, no tengo 20 años, no tengo 30 años”, insistía Alina a su marido, que porfiadamente insistía en que sería niño.

“Tenemos que sentarnos a hablar, por favor, ya corta eso”, dice Lozano y se corta el video.