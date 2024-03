MasterChef Celebrity Ecuador: José Andrés no llegó a la final porque su postre no logró cuajar

José Andrés Caballero no llegó a la final de MasterChef Celebrity Ecuador, pese a que fue el primero que avanzó a la semifinal. Lastimosamente su postre -un crème brûlée- no logró cuajar.

El mismo chef Jorge Rausch recalcó que quien no sabe preparar postres, no puede ganar MasterChef. Sin embargo, elogiaron su trabajo. Que haya perdido por el postre, no lo define como cocinero. Agregaron que él era el más consistente de toda la competencia.

El actor guayaquleño de 30 años llegó a la competencia lleno de ilusión y confesándose fan del reality en sus ediciones anteriores.

Caballero arrancó con pie derecho y cerró con broche de oro. Ganó el primer Pin del Chef del programa y recibió el último ‘cachetito’ de la temporada.

La final de MasterChef Celebrity Ecuador

Hoy quedó definido el podio de finalistas de MasterChef Celebrity Ecuador, que disputarán el título mañana. Nikki Mackliff, Jalál DuBois y Anthonny Swagg se van a una guerra en los fogones por el anhelado trofeo.

La gran final será este martes 5 de marzo, desde las 21:00. Pese a que graban tres finales, con el objetivo que supuestamente no se filtre el ganador. Pero eso ya sucedió y la ilusión se cortó por quienes en redes sociales compartieron imágenes del último capítulo.