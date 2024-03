Axel llega a semifinales de MasterChef Celebrity Ecuador, este fue su curioso pedido para los participantes

Sube la tensión y las expectativas en las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador. A solo un día del gran capítulo final de la temporada de estrellas del programa de Teleamazonas, las sorpresas no escasean, contrario a ello aumentan.

Es así que para cerrar con broche de oro y dar paso al último episodio del desafío de comida, la música fue el ingrediente secreto en esta semifinal de celebridades, mejor dicho, Axel fue el agregado de la receta.

El cantante argentino fue el encargado de ponerle exigencia y directrices a los semifinalistas de este lunes 4 de marzo, el ex jurado de ´Yo me llamo´ arribó a las cocinas en busca de un pedido especial, un plato principal que no tuviese ningún ingrediente proveniente de animales.

“Yo hace 20 años que no como animales, un poco más de 20 años ya, mi pedido es que el plato principal no tenga ningún tipo de animal por supuesto”, comenzó diciendo el cantante, quien luego añadió que este debía ser totalmente vegano, sin huevo, sin queso, etc, lo que hizo de esta semifinal un poco más cuesta arriba para los participantes.

Sin duda alguna la llegada del argentino fue un As que el programa se guardó para el final para así poner a prueba la creatividad y la capacidad de resolución de problemas de los competidores.

Premios para el ganador

1. Teleamazonas otorgará el trofeo de la ‘M’ de MasterChef que acredita al ganador como el mejor cocinero de la primera temporada de celebridades.

2. Cheque de USD 20.000.

3. El ganador disfrutará de un viaje todo incluido, para visitar varios de los restaurantes 50 World’s Best Restaurants en Latinoamérica.

4. Una empresa de alimentos entrega al ganador USD 2.000 en productos, que podrá donar a la organización benéfica que decida apoyar.

5. El ganador recibirá un asistente inteligente Alexa Echo Dot.

6. Una multinacional de artículos para el hogar entregará al ganador un set de productos, mismos que utilizaron durante la competencia.

7.El ganador de esta temporada de MaterChef Celebrity se llevará un lujoso vehículo de una reconocida marca.