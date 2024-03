Taylor Swift: así se vería la hija de la cantante y Travis Kelce según la Inteligencia Artificial

Taylor Swift no les tiene miedo a los corazones rotos ni a los desamores, pues él sabe que cada quien está destinado a encontrar su final feliz. Es por eso que luego de algunas relaciones sentimentales fallidas con artistas como Joe Alwyn, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Calvin Harris, Joe Jonas, Tom Hiddleston, Connor Kenndy, Taylor Lautner, John Mayer y más, la intérprete de Anti-Hero, decidió probar suerte otra vez en el amor, esta vez con Travis Kelce, el jugador profesional de fútbol americano de los Kansas City Chief.

Fue en julio del año pasado, cuando el jugador de la NFL decidió conquistar el corazón de Taylor Swift con un brazalete de la amistad, pero hoy en día son inseparables.

“Me encanta cuando Taylor viene, me apoya y disfruta del juego con mi familia y amigos. No ha sido más que un año maravilloso. Sabes, ha sido un viaje muy, muy loco que nunca podría haber anticipado. Pero me estoy divirtiendo con ello”, reveló Travis en el programa The Pat McAfee sobre la ganadora de Grammys asistiendo a sus partidos.

Mucho se ha especulado sobre el futuro de una de las parejas más populares de todo el Internet y de toda la farándula internacional, e incluso algunos medios han mencionado supuestos planes para una boda.

Para Travis Kelce, su amor con Taylor Swift no es una “aventura”. “¡El equipo de Taylor está convencido de que él es el indicado!”, revelaron y agregaron que “Están tan enamorados”.

Así sería la hija de Taylor Swift y Travis Kelce según la inteligencia artificial 👇 https://t.co/3RtbbmggvU — Revista Cosmopolitan (@cosmopolitanmx) March 1, 2024

En ese sentido, algunas aplicaciones basadas en la Inteligencia Artificial han comenzado a preguntarse cómo sería la hija de Travis Kelce y Taylor Swift. Face Lab se dio la tarea de combinar las fotografías de la cantante con la del jugador de fútbol americano para descubrir cómo sería una futura bebé.