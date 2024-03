¡Anotación para el amor! Victoria Patiño y Santiago Barzallo celebraron fiesta de compromiso al estilo del Súper Tazón

El mundo de la farándula, del entretenimiento y de la cocina, no para de seguirle los pasos a Victoria Patiño y Santiago Barzallo. Los ex participantes de MasterChef Ecuador siguen viento en popa con sus planes de boda, y fue este sábado 2 de marzo, que los novios festejaron por todo lo alto su compromiso.

“Hoy festejamos nuestro compromiso ❤️no les puedo explicar mi nivel de emoción no solo porque festejamos con @santi10barza esta nueva etapa si no porque lo estamos haciendo a nuestra manera 🤪. Y eso es con nuestros amigos más cercanos, 🍻, inflables, diversión, en ropa de deporte, con postres de mi suegra🥰”, son algunas de las líneas que recoge el amoroso y divertido copy dejado por Victoria en su cuenta de Instagram.

Los prometidos realizaron una reunión al puro estilo del ´Súper Tazón´ donde la temática deportiva rigió en cada uno de los espacios. Los ´Fiu Fiu´ cómo eran conocidos en el reality de comida donde se enamoraron, realizaron su celebración en la Sierra ecuatoriana, cada uno se vistió con un uniforme distinto para representar a su “equipo”.

Fiesta de compromiso de Victoria y Santiago

Fiesta de compromiso de Victoria y Santiago

¿Cuándo se casan?

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas que la ex integrante de MasterChef reveló algunos datos de lo que será próximamente esta ceremonia, puesto que el video de anuncio de compromiso no devela nada más allá de haber decidido dar este paso. Una de las preguntas que más se repite entre los internautas es ¿Cuándo será esta boda?

“No tenemos fecha, la verdad no hemos pensado en eso, por más emocionados e ilusionados que estamos, no se siente ahorita como una prioridad, estamos justo con demasiada ilusión y toda nuestra mente y energía está en abrir nuestra cafetería”, explico, al tiempo que adelantó que no será para este 2024 que la ceremonia se lleve a cabo, por lo que se espera que sea para el año siguiente que se conviertan formalmente en esposos.