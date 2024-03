“No se tomen nada personal”: Gigi Mieles y su despedida en redes de MasterChef Celebrity Ecuador

La influencer Gigi Mieles no avanzó a la semifinal de MasterChef Celebrity Ecuador, debido a que se le pasó el arroz en una gala de eliminación. Pero ya haber sido parte del top 5 es un gran logro. Tras ello, la joven manaba dejó un mensaje de despedida en sus redes sociales.

[ Masterchef Celebrity Ecuador: Gigi Mieles no recibió la asesoría de Rausch, ¿será la siguiente eliminada? ]

“Gracias por todo lo bonito y lo malo que me ayudó a crecer. Me despido de la aventura más loca y caótica que hasta ahora he tenido”