MasterChef Celebrity Ecuador: José Pacheco eliminado por la falta de crocancia en su plato

José Pacheco no llegó al top 5 al ser eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador por la falta de crocancia en su plato. De esta manera, quienes pelean por un cupo en la final son Nikki Mackliff, Gigi Mieles, Jalál Dubois, Anthony Swagg y José Andrés Caballero.

El programa esta a puertas de la semifinal y solo tres disputarán la final que se prevé sea la semana que viene.

Fue eliminado en un reto de la caja misteriosa, en el cual, el objetivo era realizar un plato con mucha crocancia.

Pacheco presentó un ‘alga de camote al langostino’, unos langostinos macerados con especias y fritos en panko acompañados de camotes fritos y alga nori con papel de arroz.

#MCCelebrityEc | Muchas veces lo mejor de un plato es lo que no se pone... 🦐😋 José Pacheco cocino un langostino espectacular https://t.co/RkK8Wtwvks pic.twitter.com/GViyosDFrX — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 29, 2024

La chef Carolina Sánchez le dijo que su plato no estaba tan crocante y que el camote no estaba bueno. Por su lado, el colombiano le comentó que “muchas veces lo mejor es lo que no se pone”.

Anthony se llevó un cachetito (el noveno) al ser un plato de alta cocina y pasó directamente pasó al top 5.

¿Se cumple el spoiler?

En TikTok han filtrado algunas imágenes de la supuesta final de MasterChef Celebrity Ecuador, como es de conocimiento público, el programa ya fue grabado en el último trimestre de 2023.

Pero a los participantes les hacen firmar un contrato de alta confidencialidad. Incluso, es sabido que la producción gana tres finales para despistar.

Las imágenes muestran que los tres que llegarán a la final son: Anthony Swagg, Nikki Mackliff y Jalál DuBois.