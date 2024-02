MasterChef Celebrity Ecuador: En redes extrañarán los chistes de José Pacheco en las cocinas del reality

Las reacciones en redes no tardaron en llegar, tras la eliminación de José Pacheco de MasterChef Celebrity Ecuador. La falta de crocancia en su plato lo mandó a su casa pero en redes lo recuerdan por su buen sentido del humor dentro de las cocinas.

Pacheco presentó un ‘alga de camote al langostino’, unos langostinos macerados con especias y fritos en panko acompañados de camotes fritos y alga nori con papel de arroz.

La chef Carolina Sánchez le dijo que su plato no estaba tan crocante y que el camote no estaba bueno. Por su lado, el colombiano le comentó que “muchas veces lo mejor es lo que no se pone”.

#MCCelebrityEc | Muchas veces lo mejor de un plato es lo que no se pone... 🦐😋 José Pacheco cocino un langostino espectacular https://t.co/RkK8Wtwvks pic.twitter.com/GViyosDFrX — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 29, 2024

De esta manera, quienes pelean por un cupo en la final son Nikki Mackliff, Gigi Mieles, Jalál Dubois, Anthony Swagg y José Andrés Caballero.

Reacciones en redes

Pacheco 💔 el verdadero jugador boicoteador, malévolo, etc

Uno de los mejores cocineros de esta edición!!!#MCCelebrityEc pic.twitter.com/fVWWX6ZVzx — Pedro Alvarez L ⚡️ (@PedroAlvla) February 29, 2024

Adiós Pacheco, que la fuerza te acompañe. Siempre te recordaremos por decir “Sobrino chichico” en EnchufeTv y por dejar 3 dedos en las cocinas de #MCCelebrityEc pic.twitter.com/f6SiYjkrxL — Danny Lovato M. (@DannyLovato10) February 29, 2024

orgullosa de Pacheco, evolucionó mucho con sus platos. Nos saco demasiadas risas en el programa y definitivamente vamos a extrañar a Pachequin 🫶🏻 #MCCelebrityEc pic.twitter.com/KFYqsbxh92 — dany 🏹 (@notlvzdan) February 29, 2024

Si la gente con la convives te despide así es porque eres un ser humano especial….. Gracias Pachequin #MCCelebrityEc pic.twitter.com/RqzwKlCo3w — Mary Tapia (@MaryTapiaofi) February 29, 2024

Pacheco dejó sus chistes, sus personajes, sus dedos haha, sin duda lo dio todo en las cocinas #MCCelebrityEc pic.twitter.com/53t7dmANKA — Jordan (@Jordaanalvear) February 29, 2024