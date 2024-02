‘El camino de mis sueños’, el diario de Lalo Yaha que puede ayudarte a cumplir tus metas

Eduardo Olarte, es un poeta y cantautor venezolano, cuya historia de superación personal y sensibilidad, logra emocionar e inspirar a millones de personas en las redes sociales, que se hacen eco de su mensaje y de su arte que se centra en los sueños y las relaciones humanas.

En internet es mejor conocido en como Lalo Yaha, donde tiene cerca de 2 millones de seguidores en Tiktok y más de 1 millón y medio en Instagram.

Lalo tiene diez años de experiencia en dirección y producción de videos musicales para artistas como Nacho, Daniel Habif, Franco de Vita; donde aprendió en silencio como funciona la industria.

Luego de una década acumulando creatividad y textos, en mayo de 2023, desde hace menos de un año, empezó una transición para dejar de ser el director de video y dedicarse a su proyecto personal, escritor de poesía y canciones.

En una entrevista con Metro Ecuador, Lalo hizo un viaje de introspección para hablar de sus años detrás de cámara, donde tenía que ver a los demás cumplir un sueño que el también tenía: “siempre fue una experiencia retadora tratar de mantenerte sano el no dejar que ver a otro logrando sus sueños te derrotara, así que más bien lo convertí en inspiración”.

Lalo Yaha

El cantautor también mencionó: “fueron momentos donde sentí que había como una suerte de dualidad entre el anhelo de ser yo el que estuviera ahí enfrente, y la conciencia de que trabajar allí era algo bueno”.

Cuando se le preguntó qué lo llevó a trabajar en este mundo y por qué no empezar por estudiar música o letras, Lalo respondió: “mi primer sueño era ser director de cine, quería estudiarlo, pero no logré entrar. Entonces, empecé a estudiar comunicación social, que era una alternativa para estudiar producción de video, también hice un diplomado de cine, pero no terminé ninguna de las carreras”.

“No tengo un título universitario, pero creo que en el mundo en el que vivimos, la comunicación y el arte, lo que se hace es lo que te certifica”, expresó el creador de contenido.

También aclaró la razón por la que no culminó ninguna de las carreras: “me invitaron a trabajar en una compañía de videoclips. En ese momento me tocó decidir si trabajaba con una compañía espectacular, que en teoría es lo que se aspira cuando uno se gradúa, y para mí fue un proceso de entrar al terreno acelerar los aprendizajes. Y no estudié letras, ni nada referente a la música porque no se veía como una carrera rentable”.

En 2017 emigró a Ecuador, un país en el que no conocía a nadie, en ese contexto Lalo menciona: “para mí escribir se convirtió en una necesidad”

Eduardo jamás se imaginó que haría contenido con los textos que escribía, sin embargo, terminó siendo una catarsis. Es así como empezó a guardar escritos en su teléfono, en la computadora, en papel, en libretas. Muchos de esas ideas se perdieron porque no tenían respaldo, pues los teléfonos se dañaron, incluso fue víctima de robo.

Ahí, fue cuando se dio cuenta que todo lo que podía expresar y compartir con el mundo se había perdido: “no quiero que esto me vuelva a pasar más nunca. Así que todo lo que escriba, lo voy a poner allá afuera sin importar si es bueno o malo, voy a tratar de expresarme simplemente para que quede un registro de que escribí estas cosas y de que en algún momento me sentí de esta manera”, dijo Lalo.

Sobre su pasión por escribir, a pesar de no tener formación académica, manifestó: “siento que es un don que Dios me regaló, el comunicarse, el sentir lo que dices y que la gente te escuche. No tengo gran preparación académica para lo que hago, pero la preparación ha sido la vida misma y la forma en la que dejo que la vida me impacte”.

Primer álbum ‘Cartas a nadie’

Su primer proyecto musical es un EP bajo el nombre ‘Cartas a Nadie’, compuesto por 5 canciones, de las cuales hasta la fecha se han lanzado como sencillos ‘ ¿A dónde va el amor?’ y ‘Olvidar’, temas que abordan las diferentes fases del duelo de una ruptura amorosa, con géneros que van desde la balada, el R&B, pop e incluso el trap.

Acerca de su canción ‘¿A dónde va el amor? reveló: “la escribí después de la ruptura de mi anterior relación, porque no nos hicimos daño intencionalmente. Nos separamos porque entendimos que no era el momento para estar juntos, y el amor se transformó en algo que no era odio precisamente. Y me pregunté: ya no te amo como te amaba antes, entonces ¿en qué se transformó el amor? ¿a dónde se fue?”.

Su forma de escribir y llegar a los corazones de la gente le han sido precedidas de propuestas de grandes Editoriales a las que ha decidido no aceptar y optar por un camino más independiente y aventurero, ya que “las condiciones propuestas por la industria no siempre juegan a favor de los artistas” así que ha decidido que su primer proyecto comercial ‘El camino de mis sueños’ sea un journal, diseñado en casa, que es una suerte de diario que incluye textos inéditos y suma la experiencia de que el propietario escriba sus sueños y metas para trabajar por ellas.

“El journal, es una especie de diario, con 10 textos inéditos, pero en realidad es para que lo escribas, está orientando a guiar a la gente en el proceso de escritura para que escriban en ese papel sus sueños y vayan detrás de ellos”.

'El camino de mis sueños'

Este diario es una una adaptación de un cuaderno que Lalo tenía y al que llamó ‘El Camino de Mis Sueños’, donde empecé a escribir sus deseos, fantasías y sueños. Ahora será su primer medio para financiar ese sueño, su carrera musical.

Sin embargo, Lalo siente que la necesidad de retribuirle a la gente que le esta ayudando a cumplir su sueño. Por ello, la compra del diario incluye un programa es escritura “las personas que adquieren el journal van a tener acceso a clases en vivo donde yo les voy a decir todo lo que se acerca de escribir, cómo empezar a trazar rutas para convertir esos sueños en realidad”.

Ese y otros proyectos comerciales serán la forma de vincularse más a profundidad con su comunidad y además financiar su carrera artística cuyo propósito es lograr en los próximos años un show en vivo que sea una mezcla artística que se pasea entre la música, los poemas, las reflexiones, la comedia y además seguir inspirando vidas.

Futuros proyectos

Su carrera durante el año 2024 se centrará en completar su primer álbum de canciones, lanzar un álbum de poesía y preparar su show en vivo para comenzar a brindar su talento de manera más cercana con la audiencia que acompaña cada unos de esos sueños.

“Sueño con hacer un show en vivo que sea un viaje entre la poesía, la reflexión, la música, el stand up comedy, cosas que he hecho en distintos momentos de mi vida. A mí me parece que es una experiencia que yo no he visto todavía en Latinoamérica y quisiera ser un pionero al tener distintas escenas dentro de un mismo show”, dijo sobre lo que espera se su primera presentación.