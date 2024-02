Conoce a Monserrath, la artista detrás de ‘Solo una noche’, la canción que necesitas para aclarar tus sentimientos

Dayana Monserrat Quispilema, de 21 años, conocida artísticamente como Monserrath, es una cantautora ecuatoriana.

Esta artista de origen ambateño, también responder al seudónimo ‘Chocolate’, y descubrió su pasión por el arte a los 5 años y cuenta con habilidades para tocar la guitarra y la batería, el baile, la composición y creación de ritmos, además es estudiantes de negocios internacionales.

Monserrath en su video musical 'Solo una noche'

Esta joven cantante empezó su carrera profesional en 2021, durante ese tiempo ha lanzado 9 sencillos de género Pop Latino/Urbano, entre ellos destacan ‘Desesperada’, ‘Amor a Primera Vista’ y ‘La Cuenta X pagar’.

En una entrevista con Metro Ecuador, Monserrath habló sobre su pasión por la música y sus gustos musicales: “crecí con diferentes tipos de música, especialmente el pop romántico y baladas, porque a mi papá siempre le ha gustado José José, Luis Miguel, Camilo Sexto”.

Monserrath en Metro Ecuador

“A mí también me gustaban también a mí, de hecho la primera canción que interpreté de pequeña era una de Jesse & Joy”, agregó la joven.

A pesar de su gusto por este género musical reveló la razón por la que prefiere cantar Pop Latino y Urbano en su lugar: “cuando fui creciendo me di cuenta que como a mí me gusta bailar, es difícil fusionarla en baladas o en géneros románticos. Y yo quería fusionar lo que más amo, el baile y el canto, y el pop latino es un género muy versátil que me permite soltarme descubrir”. Sin embargo, aclaró que sí tiene previsto lanzar canciones de este género.

Solo una noche

Monserrath lanzó recientemente su sencillo ‘Solo una noche’, el pasado 12 de enero. Esta canción, de su autoría, es una revelación de emociones que nos lleva a través de los altibajos de extrañar a alguien especial, especialmente esos momentos solitarios donde el pensamiento se vuelve profundo y reflexivo.

A cerca de la letra de la canción, escrita por ella mismo, confesó “quería plasmar algo que me pasó y que sé que cualquier persona en algún momento también vivió y qué mejor que plasmarlo en una canción”.

Para ella ‘Solo una noche” refleja el momento de indecisión “a veces no sabemos que opción tomar cuando queremos a alguien, pero tenemos que soltarla aun cuando queremos estar con él o ella. Entonces, necesitamos solo una noche para averiguar qué pasará y aclarar los sentimientos”.

El video oficial de ‘Solo una noche’ comprende una narrativa visual impactante por la elección de colores oscuros, como el azul y el negro, que establecen el tono melancólico y reflexivo del tema musical. Sin embargo, la inclusión de elementos llamativos de los colores característicos de Monserrath, como el rosa, morado y celeste, aporta un contraste vibrante, capturando la dualidad de las emociones presentes en la canción, Además del elemento visual, la luna, como símbolo de esperanza de volver a ver a esa persona especial.

Futuros proyectos

Después de ‘Solo Una Noche”, Monserrath tiene previsto lanzar 5 temas más durante el 2024, dos de ellos ya tienen título ‘La Pelota’ y ‘La Tela’.

Sobre estas dos canciones mencionó que ‘La Pelota’ se enfocará en el amor y el romance, mientras ‘La Tela’ será giro total y tratará del desamor, “cuando estás dolido del corazón, cuando ya no hay una oportunidad en el amor, cuando ya tienes que terminar todo y ya no hay tela que cortar”, fue el adelanto que reveló Monserrath para este medio.

Estos sencillos, al igual que su reciente lanzamiento, son de su autoría y están basados en sus experiencias. También respondió acerca de si habrá un álbum: “todavía lo estoy considerando en sí hacerlo o tal vez dejarlo para más adelante, pero tengo material para realizarlo”.