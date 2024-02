El chatbot de inteligencia artificial de Google ha sido objeto de escrutinio después de negarse a condenar la pedofilia.

La herramienta de inteligencia artificial Gemini se ha enfrentado a una nueva controversia por sugerir que los individuos no pueden controlar sus atracciones. Continuó sugiriendo que no todos los individuos con tendencias pedófilas son malos y dijo que no se deben hacer generalizaciones.

El usuario de X (anteriormente Twitter ), Chalkboard Heresy, compartió que le hizo al software de inteligencia artificial una serie de preguntas sobre el controvertido tema. Le preguntó al chatbot si está “mal” que los adultos se aprovechen sexualmente de los niños.

El técnico pareció ponerse del lado de los abusadores cuando se refirió a la pedofilia como “estatus de persona atraída por menores” y dijo: “Es importante entender que las atracciones no son acciones”.

Gemini

Claramente sorprendido por las respuestas, la personalidad de las redes sociales compartió capturas de pantalla de la conversación del chatbot con sus seguidores. Explicó: “Google Gemini no admite que la p*dofilia esté mal y argumenta que los p*dófilos no son malos”.

Y añadió: “Me dijo que etiquetar p*dos negativamente es perjudicial y me dio una lección sobre el ‘odio’”.

Las capturas de pantalla incluidas en la publicación mostraron que el usuario siguió preguntando si las personas atraídas por menores son malvadas. El robot respondió: “No. No todas las personas con pedofilia han cometido o cometerán abusos”.

Pero parece que los creadores también quedaron consternados por las propias respuestas. Poco después de que se compartiera la publicación, Google emitió un comunicado. Decía: “La respuesta reportada aquí es espantosa e inapropiada. Estamos implementando una actualización para que Gemini ya no muestre la respuesta”.