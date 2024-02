“Despide a tu asesor de imagen”: El vestido por el que Selena Gomez está siendo señalada de verse ‘fatal’

Selena Gomez es sin duda una de las artistas más completas actualmente en la industria del entretenimiento y es que a sus 31 años ya ha demostrado ser una gran cantante, actriz y empresaria. Eso sí, nada parece ser suficiente ya que constantemente es criticada por su aspecto físico y hasta sus elecciones amorosas.

Y es que no importa que Selena siempre haya sido muy sincera respecto a lo complicado que es vivir con una enfermedad como el lupus y los estragos de este, así como el proceso de sanación emocional por el que ha pasado durante varios años, internautas siempre encuentran algo que señalarle.

Selena Gomez La actriz ha sido señalada por los cambios físicos en su rostro (Instagram)

Recientemente la cantante sorprendió con el lanzamiento de Love On, su primer sencillo de 2024, con el que declara un regreso triunfal a la música. El tema se aleja mucho de lo que había estado cantantando sobre rupturas y captura la emoción de coquetear y la ilusión de encontrar un nuevo amor.

Esto la llevó a ser invitada al programa de Jimmy Kimmel, Jimmy Kimmel Live, en donde habló sobre su nueva música, su propia obsesión con Kurt Cobain, su reunión con Steve Martin y Martin Short para la cuarta temporada de Only Murders in the Building y el próximo regreso de Wizards of Waverly Place.

La “desafortunada” elección de vestuario de Selena Gomez

Gomez acudió al Jimmy Kimmel Live muy ilusionada de hablar de todo lo que ha sumado en su carrera recientemente y ya que se trata de uno de los programas más importantes de los Estados Unidos y con alcance mundial, es importante dar una buena impresión.

La cantante fue fotografiada llegando al foro de grabación luciendo un conjunto completamente negro compuesto por un vestido corto de encaje y botas de tacón hasta los muslos.

Si bien ella siempre luce sonriente y muy segura de sí misma con su elección de vestuario, intenrautas de inmediato la atacaron señalando que “se veía fatal”.

Selena Gomez La cantante ha sido señalada de "no saber vestir"

“¡Creo que su estilista la odia mucho!”; “Su estilista no sabe cómo vestir a chicas curvilíneas. Los looks tan cortos - Sele cambia de estilista lo antes posible”; “Realmente no me gusta su estilo”; “Pero a quién contrata esta chica para que la vista??? se ve terrible!!”; “Me temo que nunca más volveremos a ver a la Selena que tenía buen gusto”; “Sus estilistas realmente la odian”, se lee en las publicaciones donde han circulado las fotografías.

Selena Gomez ya ha callado a los haters

Selena Gomez La actriz compartió unas fotografías muy honestas de la transformación que ha tenido su cuerpo (Instagram)

Parece increíble que hace unas semanas, Selena compartió una publicación en la que señaló “no soy perfecta pero estoy orgullosa de quien soy”, en un intento por hacerle entender a los haters que no tienen por qué estar criticando su aspecto actual.

La cantante hizo una comparativa de su cuerpo hace unos años y cómo se ve ahora que tiene 31 años. En ambas imágenes aparece en traje de baño y mientras que en la primera se lee: “hoy me di cuenta de que nunca volveré a verme así”, en la segunda expresó: “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces olvido que está bien ser yo”.