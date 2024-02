Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de febrero

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de febrero de 2024 los colores que te traerán abundancia; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana y los colores que te traerán abundancia; también te da consejos para mejorar en tu vida amorosa.

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para el fin de semana del 23 al 25 de febrero de 2024 y disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida. Además, te dice como cuidar tu salud y finanzas personales.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para retomar tus planes y construir un futuro prometedor, recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo. Febrero está por terminar, así que ten en cuenta que el tiempo es oro y no regresa; mejor ponte en modo positivo para encontrar el camino al éxito. Sé más ordenado con tus pendientes y cultiva una cultura de ahorro para estimular tu patrimonio y alcanzar tus metas, como comprar esa casa que tanto deseas. Este fin de semana tendrás trabajo extra y la llegada de un dinero por una deuda del pasado. Un amor del pasado que está molesto contigo por una traición te buscará; trata de ser más honesto y sanar esa relación sentimental para que nada interrumpa tu camino. Tus números de la suerte son el 09 y el 17, y tu color es el rojo. El mejor consejo es que mantengas la calma y no respondas con agresividad a las críticas o reclamos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de mucha presión laboral que te hará pensar en tirar la toalla; sin embargo, recuerda que tu signo está hecho de fortaleza y que puedes superar cualquier dificultad que se te presente. Eres un Toro de tierra, lo que te hace más inteligente que los demás signos del Zodiaco, cada vez que sientas presión o un problema, solo pon en acción tu mentalidad y verás que pronto lo solucionarás. Retoma tus estudios para ser más competitivo. Deja de ser tan ahorrativo contigo mismo, recuerda que la mejor inversión eres tú; este fin de semana date un gusto y consiéntete en todo lo que deseas. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 23, y tu color es el azul. Sigue con tu rutina de ejercicio para mantenerte en forma. Ambicionas poder y fama, lo cual está bien, pero no dejes que se vuelva una obsesión y recuerda que todo llega en el momento que mejor convenga.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Una de las mejores cualidades de tu signo es la comunicación y las relaciones públicas debido a que eres el gemelo del Zodiaco y eso te hace sentirte capaz de entender a todos los que te rodean y ayudarlos en su formación, por eso te recomiendo estudiar los fines de semana algo relacionado con la psicología, verás que tendrás más capacidad para enfrentar tus retos. Habrá días de melancolía, pero recuerda que lo que te pasa es para que seas mejor persona y olvides los malos momentos que te hicieron pasar aquellos que creías que te amaban. Este fin de semana cambia de look y renueva tu celular. Personas más compatibles contigo llegarán a tu vida. Te llegará un dinero extra por lotería con los números 04 y 55, y tu color es el amarillo y debes ser más cauteloso con tu dinero, ya que hay personas que te lo desean. Tramita tu papelería de pasaporte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para dedicarte por completo a tus pendientes y poner en orden tu papeleo; actualiza todo lo relacionado con tus estudios y trabajo para ponerte al día y no sentirte tan presionado en el día a día. Te llega una invitación a una comida con un nuevo amor; acude y olvida a tu expareja, recuerda que el amor siempre llega, pero a veces tu signo lo bloquea pensando en el pasado. Este fin de semana vístete de colores fuertes para atraer el amor y la buena suerte. Si eres hombre del signo de Cáncer, no busques una pareja que se parezca a tu madre; si eres mujer de Cáncer, no busques un hombre que sea como tu hijo. Tus números de la suerte para la lotería son el 08 y el 17, y tu color de la abundancia es el rojo. Arregla tu casa para que vivas más a gusto y lleno de felicidad. No hagas caso a los chismes de tu trabajo, déjalos en visto y sigue con lo tuyo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Como buen signo de fuego, te gusta que te aplaudan y te reconozcan en tu ámbito laboral; eso está bien, pero a veces es bueno dejar a un lado el ego y aprender a vivir con más humildad, lo que te ayudará a tener más personas positivas en tu entorno laboral. Ten máxima alerta con un amor del pasado, trata de quedar en paz para que esa persona no quede dolida y te quiera hacer daño. Decide seguir trabajando los fines de semana para poder comprarte lo que tanto deseas. Te invitan a salir de viaje pero será cerca, esto te ayudará a renovar energías. Te viene un golpe de suerte con los números 12 y 45, y tu color mágico es el amarillo. Recuerda que estás en tu etapa de magnetismo, es decir, que todo lo que deseas vendrá a tu vida. Este fin de semana casi se acaba el mes de febrero y debes analizar que te falta por hacer para que en el próximo lo realices sin falta.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No te rindas, estás a la mitad de tu proyecto de vida, así que recuerda que tu signo, de elemento tierra, te hace ser perseverante, pero a la vez indeciso. Este fin de semana llénate de las mejores energías y ponle más entusiasmo a lo que haces, verás que vas a poder conseguir el éxito pronto, así que no te limites a ti mismo. Recuerda que el amor es completo, no la mitad; tú te mereces a alguien especial en tu vida. Te busca un familiar para pedirte un consejo moral. Trata de cuidarte de las envidias y el mal de ojo; no platiques tus asuntos privados a los demás para cortar esa corriente negativa. Tu golpe de suerte va a ser con los números 14 y 66, y tu color de la prosperidad es el blanco. Te va a llegar un dinero extra en estos días. Te recomiendo controlar los nervios, ya que te provocan problemas de enfermedad y ansiedad. Empieza una rutina de ejercicio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana tu color de la abundancia es el verde. Recuerda que tu signo es el pilar de armonía en el Zodiaco, pero a veces las exigencias del mundo te pueden llevar al borde de la desesperación. Te recomiendo salir a caminar y libera el estrés, disfruta del aire fresco y conecta con la naturaleza. Consiéntete con un día de compras, eso te servirá para renovar tu energía y tu estilo. Si tu pareja no te valora, dale el adiós definitivo, ya que te mereces un amor que te eleve y te haga sentir pleno. El viernes estará cargado de trabajo y presiones, habrá cambios de puestos y nuevos proyectos, por lo que debes poner atención a las oportunidades. Te buscan para participar en una campaña política en la que tu voz y tu imagen serán claves para el éxito. Deja de perseguir el dinero, confía en el universo y la abundancia llegará a tu vida. Tus números de la suerte son 03 y 21.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Dinero y sexualidad son tus palabras claves para este fin de semana, la abundancia económica llegará a tus manos, solo trata de ser más ahorrativo y no compres el amor ni las amistades, recuerda que tu signo siempre busca la aceptación de los demás y llega a comprarla. Prefiere a personas sinceras en tu vida, te van a buscar amores del pasado y presente solo para tener sexo, pero sin ningún compromiso firme; está bien, solo no te ilusiones con amores que no son verdaderos. Te llega la propuesta de un trabajo los fines de semana, acepta porque te irá muy bien económicamente. Te buscan tus padres para invitarte a salir de viaje, ya no seas tan intenso, trata de no darle importancia a lo que no lo tiene. Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 88, y tu color de la fortuna es el amarillo. Te recomiendo que no caigas en excesos, como alcohol y comida.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este fin de semana estará cargado de trabajo, especialmente por el cierre de mes, así que debes administrar tu tiempo para no agotarte. El sábado te invitarán a un paseo con tu familia, disfruta de su compañía para fortalecer los lazos. Eres el ser más adorable del Zodiaco, tu sonrisa y personalidad atraen a todos a tu alrededor pero recuerda que no todos tienen buenas intenciones, no confíes demasiado en quienes te rodean y guarda un poco de tu éxito. No dejes que las energías negativas te opaquen. Tu salud y bienestar están en su mejor momento, aprovecha esta energía para realizar actividades que te apasionen. En el amor, todo fluye a tu favor; recuerda que eres fuego, el Sol te llena de plenitud y pasión, disfruta con tu pareja o ábrete a explorar nuevas posibilidades. Tus números de la suerte son 23 y 40, y tu color para atraer la fortuna es el azul.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aprovecha estos días para revisar tus documentos, realizar pagos o arreglar asuntos de impuestos, ya que es hora de dejar todo al día y empezar con el pie derecho el nuevo mes. Te invitarán a un viaje cerca de tu ciudad, eso te ayudará a renovar energías y despejar tu mente. Tus números de la suerte son 21 y 30, y tu color de la abundancia es el naranja. Como tu elemento es la tierra, necesitas el reconocimiento de los demás para seguir avanzando. En estos días recibirás un dinero extra por un trabajo del pasado, mientras que un amigo te pedirá dinero prestado, ten cuidado con esta situación, ya que podría ser una trampa; no le prestes para evitar que te robe la buena suerte. Extrañas mucho a un amor que está lejos, no te quedes de brazos cruzados, toma la iniciativa y habla con esa persona; la distancia no tiene que ser un obstáculo para el amor.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres amable y el mejor amigo del Zodiaco, pero a la hora de comprometerte en una relación te da miedo perder independencia, así que ya es hora de superar esos miedos y abrirte a la posibilidad de compartir tu vida con una pareja; la felicidad te espera. Es un fin de semana para mantener buena actitud y pensar en cómo aumentar tus ingresos, puedes emprender un negocio propio en el que te irá muy bien. Te recomiendo que en estos días uses ropa nueva, mucho perfume y prendas una vela roja para atraer la fortuna a este nuevo ciclo de vida. Tus números de la suerte son 33 y 76, y tu color de la prosperidad es el rojo, úsalo más para estimular la abundancia. Una sorpresa de un amor nuevo llegará a tu vida en estos días. El viernes lo dedicas a sacar mucho trabajo atrasado, esfuérzate por ponerte al corriente con todas tus labores para que no dejes pendientes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el signo más responsable y profesional del Zodiaco, por eso debes ser un ejemplo para los demás, procura calmar tus emociones y sentimientos para poder avanzar en tus objetivos. Ten cuidado con problemas de hormonas y nervios, te recomiendo visitar a tu médico para que te dé un tratamiento adecuado. Tu golpe de suerte llegará este sábado, te recomiendo que uses ropa de colores blanco y azul para atraer la abundancia y juega los números 13 y 29 en la lotería. El viernes será un día de celebración, te esperan muchas alegrías y sorpresas en tu vida amorosa. Recibirás un regalo inesperado que te llenará de felicidad. Es hora de arreglar tu coche y poner en orden toda tu papelería escolar. No caigas de nuevo con tu expareja porque te volverá a hacer lo mismo; es mejor decirle adiós y conocer personas más compatibles que te permitan ser feliz.