Así luce Sandra ‘La Jirafa’ Patiño en la actualidad, uno de los personajes icónicos de Betty La Fea

Una de las telenovelas sudamericanas más exitosas de fines de los inicios de los años 2000 fue ‘Yo soy Betty, la fea’ que es de origen colombiana, se estrenó el 25 de octubre de 1999 y culminó el 8 de mayo de 2001, con un total de 169 episodios.

Tuvo tanto éxito que se emitió en muchos países y se dobló en 25 idiomas. Uno de los personajes más recordados es el de ‘Sandra La Jirafa Patiño’ que fue interpretado por Marcela Posada. En su cuenta de Instagram, mostró cómo hizo para bajar 10 kilos y enamoró a todos.

Tal como lo mencionamos, Marcela Posada saltó a la fama por haber sido parte del elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’, y luego de participar en otros proyectos televisivos, en el año 2014 se retiró de la actuación para dedicarse a la política. Pero, al año siguiente regresó y no ha dejado de aparecer tanto en programas de televisión como en series y telenovelas.

En los últimos meses, Marcela Posada contó un hecho insólito que vivió en lo personal y es que estaba de novia hacía muchos años, a punto de casarse y hubo algo que le hizo cambiar de parecer. La ex protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’ descubrió que su ex era gay y que la engañaba, y por eso declaró: “Con esa persona me iba a casar y me di cuenta de muchas cosas”.

Por otro lado, Marcela Posada tiene en su Instagram más de 400 mil seguidores y allí compartió un video que dejó a todos sin palabras, y es que la actriz colombiana se mostró en traje de baño luego de haber perdido 10 kilos y envidió a todos con su figura, ya que posó desde varios ángulos y así presumió sus curvas.

El éxito de Marcela Posada para bajar de peso ha consistido no sólo en realizar un estricto entrenamiento en el gimnasio, acompañado de una dieta basada en cetosis, por lo que suele recomendar el consumo de cetonas. Además, la ex protagonista de ‘Betty’ suele comprometerse a ayudar a mujeres de todas las edades a bajar de peso y lucir un cuerpo esbelto como lo tiene ella, donde no tiene inconvenientes en lucir trajes de baño de dos piezas.