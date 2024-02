¿Se burla de Yilda Banchón? Gigi Mieles realiza parodia de la cantante en MasterChef Celebrity Ecuador y desata polémica

Gigi Mieles es tendencia y esta vez ya no es por noviazgo, la participante de MasterChef Ecuador está de nuevo en el ojo del huracán de las redes, tras realizar una muy reciente interpretación sobre Yilda Banchón, la cual es duramente criticada y calificada por los internautas como una “burla”.

La actriz quien es famosa por sus dotes en el escenario, decidió comenzar el programa de una manera distinta, y en esta ocasión se metió en la piel de la cantante, Yilda, quien hasta no hace mucho fue su compañera en el reality de comida de Teleamazonas. Aunque no se puede negar que estos escasos segundos de papel lograron sacar sonrisas en los jueces, la reacción de las redes fue totalmente adversa.

Gigi utilizó una peluca para hacer alusión al cabello de Yilda, e incluso entonó un fragmento de una canción para dar más vida a su interpretación, los participantes y jueces le acompañaron con palmas y sonrisas, y ella misma defendió su actuación, asegurando que siempre le gustó como Yilda “se expresaba y se movía” por lo que decidió lanzarse este reto.

Reacción de las redes

Como era de esperarse, el cristal con el que se mira no siempre es el mismo para todos y los comentarios no han parado de sentenciar lo que muchos aseguran fue una “falta de respeto”.

“Tendrá talento la criolla Gigi, pero no le da derecho hacer mofa de su ex compañera / 😤😤que mal si la emita no es por cariño es por burla que mal / Mujer oportunista si sigue ahí en competencia es porque sus amigos la ayudan la salvan porque de ahí no sirve para cocinar / Esos influencers deberían de irse y les digo así porque son burlones y se creen lo mejor y obviamente no lo son / Realmente Yilda es hermosa y tiene un ángel en cambio tú g g oscureces”, son solo algunas de las opiniones.