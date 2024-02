“Para ti mi amor”: La reacción del Loco Baldeón al escuchar “La incondicional” en el concierto de Luis Miguel en Quito

El Sol de México, Luis Miguel, brilló en la noche de Quito y puso a cantar y bailar a unos 30.000 fanáticos que se dieron cita este miércoles en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Entre los asistentes estuvo Luis Miguel, ‘El Loco’, Baldeón, quien junto a Cargua disfrutaron el concierto, sobretodo en la canción de “La incondicional”, la cantó a todo pulmón y con sentimiento. Dijo que era para “su moza”.

Además de las canciones de despecho que cantaron a viva voz, también bailaron sacando sus mejores pasos. Las reacciones en cada canción fueron publicadas en redes sociales.

La lluvia que durante gran parte del día cayó sobre Quito respetó al ‘Sol de México’ para la hora de su presentación en el Atahualpa, donde arrancó con el éxito ‘Será que no me amas’, un tema que hizo estallar al público, que luego se deleitó al ver completada la terna de inicio con ‘Suave’ y ‘Miénteme’.’ Te necesito’, ‘Hasta que me olvides’, ‘Dame’ y ‘Por debajo de la mesa’ formaron parte de su repertorio inicial, suficiente para calentar a un público que acudió al Atahualpa en una noche fría, como rezago de una fuerte lluvia y niebla, pero que se abrigó al calor del sol mexicano

Después de Quito, el ‘Tour 2024′ de Luis Miguel proseguirá esta semana con dos presentaciones, el sábado 24 y el domingo 25 en el Estadio Nacional de Lima (Perú), para a la siguiente semana hacer otros dos conciertos el viernes 1 y el sábado 2 de marzo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.