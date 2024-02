Modelo argentina revela insólito secreto para mantenerse joven: bebe su propia sangre

La modelo argentina, Sofía Clerici sorprendió a sus seguidores al revelar un sorprendente secreto; toma su propia sangre como parte de un tratamiento de belleza creyendo que eso la mantiene joven.

Una historia de Instagram de la modelo argentina con un particular detalle, llamó la atención de sus seguidores. En la fotografía se podía ver la comida de Sofía Clerici, la cual estaba conformada por un plato de verduras y un vaso atrás con un líquido rojo.

Una seguidora comentó su historia para preguntarle qué estaba tomando: “Perdón, ¿qué tomás?” a lo que Sofía respondió de manera directa y sin vueltas: “Sangre”.

En otra historia, la influencer explicó: “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos de sangre en mi heladera/ freezer y me tomo 1/4 o medio tubo por semana. A veces en shot (cuando quiero algo más intenso) o lo mezclo en bebidas en este caso lo hice con frutos rojos”.

En la imagen se podía ver un tubo de laboratorio lleno de un líquido rojo. “Por eso soy una muñeca de porcelana”, precisó respecto a los efectos que, según ella, esta costumbre tiene en su apariencia.

La revelación provocó un sinnúmero de mensajes privados en su cuenta de Instagram, con seguidores curiosos por conocer más sobre este tratamiento, a lo cual Clerici se mostró selectiva a la hora de compartir detalles, sugiriendo que podría considerar hablar de ello en televisión debido al gran interés generado.

