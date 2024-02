El padre de Selena Quintanilla asegura que si Yolanda Saldívar sale de la cárcel la pueden matar

El nombre de Yolanda Saldívar, autora del asesinato de Selena Quintanilla hace 30 años, se convirtió en tendencia tras el estreno de su documental, el cual promocionó desde la cárcel.

El 17 de de febrero, Selena & Yolanda: The Secrets Between Them llegó a las pantallas, producción que promete contar toda la verdad detrás de la muerte de la ‘Reina del Tex Mex’.

Después de su lanzamiento, el controversial comentario hecho años atrás por el padre de la cantante resurgió. En 2020, Abraham Quintanilla en una entrevista con Tony Dandres donde se le preguntó sobre la posibilidad de que Saldívar salga de la cárcel en 2025, el productor estadounidense no dudó en afirmar que si eso sucediera la vida de la mujer correría peligro de muerte.

“En cuanto a mí o mi familia, no importa si la sueltan, nada va a regresar a mi hija. Pero yo creo que ella está en un lugar más seguro porque 23 años después la tienen sola en una celda, no la han dejado ir a la población de la prisión porque saben que la matan ahí. Si la sueltan ahorita, con las ciudades de aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, la pueden matar”, declaró el padre de Selena.

El músico también habló sobre las cartas que ha recibido de parte de algunas reclusas de la misma prisión en la que se encuentra Yolanda, en ellas le brindan apoyo a su familia, además de expresar su deseo de hacer justicia por el fallecimiento su ídola.

“Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa prisión, donde está ella, y dicen que la están esperando, que la van a matar. Porque ahí hay mujeres malas, mujeres que han matado antes y por eso están ahí, mujeres que ya no tienen nada que perder”, agregó el señor Quintanilla.

El 31 de marzo se cumplen 29 años desde el deceso de la interprete de los éxitos ‘Como la flor’ y ‘Amor prohibido’, y el hecho de que las palabras de su padre se viralizaran deja en claro que, a pesar de casi tres décadas de su partida, sus fans no la olvida.

