¿Cuándo se casan? Victoria Patiño ex participante de MasterChef Ecuador dio detalles de su boda con Santiago Barzallo

Viento en popa, Victoria Patiño y Santiago Barzallo tienen todo encaminado para darse el ´juntos por siempre´, los ex participantes de MasterChef Ecuador anunciaron hace muy pocos días atrás su compromiso por medio de sus cuentas en Instagram, y como era de esperarse, ya existe más de un internauta y medio al pendiente de cada detalle de lo que será esta unión.

Fue a través de una dinámica de preguntas y respuestas que la ex integrante del grupo ´Fiu Fiu´ reveló algunos datos de lo que será próximamente esta ceremonia, puesto que el video de anuncio no devela nada más allá de haber decidido dar este paso. Una de las preguntas que más se repite entre los internautas es ¿Cuándo será esta boda?

Captura de historia de Instagram de Victoria

Ante esta interrogante, Victoria Patiño aseguró que aunque se encuentran muy emocionados e ilusionados por este compromiso, ahora se encuentran enfocados en dar forma al proyecto gastronómicos que se encuentran construyendo juntos.

“No tenemos fecha, la verdad no hemos pensado en eso, por más emocionados e ilusionados que estamos, no se siente ahorita como una prioridad, estamos justo con demasiada ilusión y toda nuestra mente y energía está en abrir nuestra cafetería”, explico, al tiempo que adelantó que no será para este 2024 que la ceremonia se lleve a cabo, por lo que se espera que sea para el año siguiente que se conviertan formalmente en esposos.

¿Cómo inició su historia de amor?

Recordemos que cuando Santiago ingresó al programa de cocina estaba comprometido con una joven cuencana y su matrimonio se iba a dar en enero de este 2023. Sin embargo, el odontólogo tuvo que publicar en sus redes que su matrimonio se había suspendido. Semanas más tarde, se lo vinculó sentimentalmente con la quiteña Victoria.

La pareja formalizó su relación en el programa y desde ahí han mantenido un noviazgo que primero inició a distancia y que con el paso de los meses avanzó, haciéndose a un más formal, pues fue para comienzos de agosto que Victoria y Santiago revelaron que ya vivían juntos.