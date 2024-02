¡San Valentín no termina para Alejandra Jaramillo y Beta Mejía! Este fue el tercer regalo que recibió ‘La Caramelo’

Ya estamos 17 de febrero, tres días después desde que fue San Valentín, y Alejandra Jaramillo sigue recibiendo regalos de su pareja. A pesar de que su celebración de el día del amor y la amistad fue de cuento de hadas, empezando un día antes con una cita romántica en la playa y en la fecha exacta con un paseo en helicóptero sobre Miami.

Ahora la pareja se encuentra de viaje en Toronto, Canadá, así lo compartió Beta en sus redes sociales, en un tercer acto por demostrar lo enamorado que está y publicó un post de ellos visitando las Cataratas del Niagara donde dijo: “Les mentí (era pa que ella no sospechará) esta si es la última sorpresa que le tenía, le dije: empaque que vamos para Canadá y organicé la visita a esta Maravilla Natural”.

La Caramelo por su parte le comentó: “Primera vez conociendo la nieve, primera vez conociendo las Cataratas del Niagara, primera vez visitando este país…. y a tu lado”, en otro comentario agregó: “Ya para el próximo año me reivindico en regalo, vayan ayudándome con ideas”.

De por sí, la presentadora de Tv ya sentía vergüenza por su regalo en comparación a los dos detalles que Beta Mejía le dio. “Bebito era sorprenderme, no humillarme con el regalo de San Valentín, gracias por ponerle tanto amor a estos días, en mi corazón por siempre”, comentó Alejandra en el video que compartió en Instagram sobre su aventura por los cielos. Además la ecuatoriana agregó: “Posdata: ya no quiero que abra mi regalo después de estas sorpresas que me hizo”.

Además, La Caramelo agregó en sus stories una caja de preguntas para que le recomienden ideas de regalos para el siguiente San Valentín y competir contra los detalles de su novio.