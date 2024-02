¡Los perros también se casan! Parejas caninas celebran boda

Aunque San Valentín ya pasó, el amor se sigue respirando en al aire. Así lo demostraron un día después del 14 de febrero Coco y Dolly, una pareja de perros French Poodle, quienes al ritmo de la marcha nupcial caminaron hacia el altar para unir sus vidas caninas en una boda única.

Los organizadores del evento escogieron la fecha con el objetivo de generar un ambiente romántico, los canes incluso vistieron de novios y en un acto simbólico estamparon las huellas de sus patitas en el certificado de matrimonio.

Este día también se enlazaron una decena de peludos de diferentes razas, igual usando originales atuendos para este evento y acompañados por sus dueños.

Boda de perros (REUTERS)

Este hecho ocurrió en Perú, y se trata de una tradición popular para promover la responsabilidad, cuidado y amor de los dueños hacia sus mascotas.

Estas no fueron las únicas nupcias, en Instagram con casi 30 millones de visualizaciones y más de 1 millón de me gustas el video, de la cuenta The Shihtzu Sophie, de tres caninos disfrazados de padre, novio y novia se volvió viral.