Fanáticos de Shakira ya empiezan a pre-guardar su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ ¿Cómo puedes hacerlo?

Shakira continua dándole sorpresas a sus fanáticos de su carrera musical, pues si bien se han escuchado algunos nuevos sencillos que ha sacado, ahora anunció un proyecto que emociona a todos los seguidores que tiene en el mundo entero, el lanzamiento de su nuevo álbum que llevará por título ‘Las mujeres ya no lloran’ y tendrá como fecha de salida el próximo 22 de marzo de 2024.

Para generar expectativa en sus fans en todo el globo escribió: “Las mujeres ya no lloran. (Woman no longer cry) [...] Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso”.

La colombiana aseguró que la producción de este nuevo álbum fue una manera de volver a la vida y reconstruirse nuevamente. Luego de separarse de Gerard Piqué, Shakira decidió abandonar Barcelona y mudarse junto a sus dos hijos, Milan y Sasha a Miami y plasmar todos sus dolores en canciones como ‘Te Felicito’ junto a Rauw Alejandro, ‘Monotonía’ junto a Ozuna, ‘Music Session #53′ junto a Bizarrap, ‘TQG’ junto a Karol G, ‘Copa Vacía’ junto a Manuel Turizo y ‘Acróstico’, una canción en la que participan sus dos hijos.

Ahora, sacará todo un álbum que pone en expectativa al mundo musical. “La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia”, afirmó en el post que publicó en su Instagram.

Muchos seguidores ya pueden acceder a pre-guardar el álbum de la barranquillera, pues esta opción ya se permite en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

Pasos para pre-guardar el álbum ‘Las mujeres ya no lloran’, de Shakira en Spotify

Todos los seguidores deben seguir estos pasos: