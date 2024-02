Nuevas declaraciones de la mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

Tras el famoso video de Peso Pluma junto a una mujer en un casino en Las Vegas, los internautas no tardaron en identificar a quien califican como ‘la amante’ del cantante mexicano.

Sonia Sahar es modelo e influencer estadounidense, ella se dedica a compartir su estilo de vida, viajes y eventos a los que asiste. Antes de la polémica poseía al rededor de 30 mil seguidores en Instagram, a raíz de su aparición con Peso Pluma sus números se han disparado y ya alcanzó más de 90 mil seguidores hasta el momento.

[ Peso Pluma habría estado con dos mujeres la misma noche que engañó a Nicki Nicole ]

Dada su ascendiente popular Sahar aprovechó esta red social para pronunciarse y pedir que detuvieran el odio hacia ella. En un primer comunicado breve, pero contundente la modelo dijo a través de una storie: “No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos lados de la misma historia”.

A pesar de su solicitud, el odio contra Sonia no cesó, por ello en un nuevo video publicado en su Instagram afirmó conocer al artista, pero no sobre su relación.

[ La mujer con la que fue infiel Peso Pluma a Nicki Nicole rompió el silencio ]

“Quería venir y hablar de lo que está pasando porque creo que esta historia se está saliendo de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella, pero les pido que paren el bullying, porque no es el tipo de persona que soy, nunca quise romper una relación, ni nada por el estilo”, declaró la influencer.