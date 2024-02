Joven reveló cuánto gastó en el salón de belleza y dejó a todos sorprendidos: “Ser rubia es caro”

Una joven causó revuelo en las redes sociales luego que revelara el gigante monto que tuvo que desembolsar en una visita al salón de belleza con el objetivo de teñirse el cabello de rubio. A través de un videoclip compartido en TikTok bajo el nombre del usuario Oriana Colutta, la joven que vive en Ciudad de Buenos Aires reveló el recibo que mostraba el monto que pagó.

Joven reveló cuánto gastó para teñirse el cabello de rubio y generó revuelo en las redes sociales

El gasto total de su tratamiento capilar fue de $244.000. A pesar de su entusiasmo por el resultado, recibió una avalancha de cientos de críticas por parte de sus seguidores, quienes cuestionaron el elevado precio de su cambio de look.

En el video, la usuaria aclaró que su intención no era quejarse, sino simplemente informar sobre los elevados costos asociados con el proceso de decoloración en Argentina. Además, explicó que estaba consciente de que el precio no era accesible para todos y especificó los pasos seguidos por su estilista para lograr el color deseado.

Sin embargo, admitió que el monto final superó las expectativas iniciales, ya que esperaba solamente gastar $150.000.

“Ser rubia es caro”, comentó la chica en la publicación que se hizo viral rápidamente, acumulando más de 208 mil likes y generando miles de comentarios. Algunos internautas expresaron sorpresa ante el elevado costo, comparándolo con sus propios gastos en peluquería. Otros afirmaron que el precio era excesivamente costoso y que no reflejaba el estándar habitual para pintarse el cabello de rubia en el país sudamericano.

El video generó cientos de reacciones en redes sociales

“Yo gasto $25.000 y tengo un rubio como el tuyo”, “Veo mí sueldo en un ticket de peluquería, es una locura jaja”, “Amiga te gastaste $244.000 pero te quedó un mechón verde”, “Genial que tengas para pagar $244 mil en una peluquería, pero chicas no se asusten hay peluqueras muy buenas y cobran $30mil”, “Acá las que nos cortamos y teñimos el pelo solas”, “Me dolió el corazón, mi sueldo es de 180 y me tiene que durar todo el mes. Ella gastó 250 en un día”, “Lo que me ahorré en peluquería toda mi vida... No entiendo como todavía no me compré una casa jajaj (fui a una peluquería dos veces en mi vida)”, fueron algunas de las reacciones que recibió la joven.