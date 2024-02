¿Quién es Trueno, el antiguo novio de Nicki Nicole?

Nicki Nicole se ha convertido en una de las artistas juveniles más destacadas de los últimos tiempos. Desde que se relacionó con el cantante mexicano Peso Pluma, ha logrado mantener a todos los mexicanos atentos a cada uno de sus pasos. Incluso, hay varios seguidores de “Doble P” interesados en sus relaciones pasadas.

Trueno: el misterioso amor que tuvo Nicki Nicole

La cantante de 23 años de edad, conocida por la canción “Dispara”, recientemente puso fin a una relación amorosa con un joven misterioso, quien resulta ser también cantante, especializado en el género del rap. Se trata de Mateo Palacios Corazzina, mejor conocido como Trueno.

El también rapero argentino, Trueno de 21 años de edad, comenzó su carrera musical desde tempranos años, ya que sus padres están involucrados en la industria musical fuertemente. Su padre es Pedro Palacios, el rapero conocido como MC Peligro. El joven ha logrado lanzar varias canciones exitosas, como ‘Dance Crip’, ¿'Feel Me?’ y ‘Salimos de Noche’, entre otras.

En entrevistas, el rapero ha expresado que el rap es su gran pasión desde que era un niño, incluso ha participado en competencias oficiales, como el A Cara de Perro Zoo Juniors, donde resultó ganador. De igual forma, alcanzó la fama internacional cuando colaboró con el productor argentino Bizarrap, quien se ha vuelto tendencia gracias a sus grandes colaboraciones con Shakira, Peso Pluma y Raw Alejandro.

¿Quién es Trueno, el rapero que había conquistado el corazón de Nicki Nicole?

Trueno también se enfrentó al rapero mexicano de freestyle, Aczino, en el campeonato de Red Bull Internacional 2019.

Nicki Nicole y Trueno se conocieron en el estudio de Bizarrap durante su colaboración en la canción “Mamichula”, que se estrenó en 2020. De acuerdo a lo que ella misma contó en una conversación con el podcast ‘En Cortinas’. Nicole mencionó: “Me parecía lindo y me acuerdo de decirle a mi hermana: ´No voy a estar con Trueno, me cae re bien´, pero yo sabía que me gustaba en el fondo”.

Actualmente, ambos confirmaron su separación a principios de 2023, algo que no sorprendió a sus fanáticos.