Peso Pluma la consoló y luego le fue infiel: ¿Qué pasó con la relación de Trueno y Nicki Nicole?

En las últimas semanas Nicki Nicole ha estado en boca de todos y este martes 13 de febrero se confirmaron todos los rumores de su ruptura con Peso Pluma, quien llegó muy romántico con otra mujer al Súper Bowl.

Nicole escribió en sus historias de Instagram la razón por la que termina con Peso Pluma, la infidelidad: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida. Cuando no te cuidan y no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes. Gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

Antes de Peso Pluma, la rapera argentina tenía una relación muy seria con Mateo Palacios, artísticamente llamado Trueno. Ambos se conocieron en 2020 grabando el famoso tema que hicieron con Bizarrap, Mamichula, y estuvieron juntos desde entonces.

Trueno y Nicki los atrapó el desamor

Según el portal El Destape, una semana después del videoclip, Trueno y Nicki, tuvieron su primera cita y se enamoraron. Los famosos músicos habían llegado a comprometerse en 2021, decisión que celebraron en redes sociales con fotos juntos, pero a fines del 2022 no se los volvió a ver compartiendo publicaciones en Instagram ni escenarios en conciertos.

¿Qué hizo pensar, en aquel entonces, que Trueno y Nicki se separaron? Tal como sucedió con Peso Pluma, rumores que van y vienen. Con Palacios el indicio de ruptura más llamativos tuvo lugar el último día de San Valentín, cuando varias parejas de la música tales como María Becerra y J Rei o Duki y Emilia Mernes aprovecharon para visibilizar su relación subiendo fotos.

En ese marco, Nicki Nicole también subió una foto por la fecha, pero algo descolocó a sus seguidores: estaba sola, con un globo con forma de corazón y un mensaje a sus fans neuquinos: “Neuquén gracias por darme tanto amor! Los amo”, escribió la artista.

En otra oportunidad, Trueno y la trapera Rosarina, estuvieron en varios festivales en los que compartían grilla, pero no se mostraron juntos en el escenario. Fue, por ejemplo, el caso del festival de Peñas de Villa María, donde ninguno de los dos invitó al otro a sus shows a pesar de que tenían canciones juntos.

Tampoco compartieron hotel ni en Córdoba ni en Neuquén, provincia en la que también integraron la misma grilla. También interpretaron Mamichula, canción que los unió y que originalmente tiene las voces de los dos, pero en soledad.

Peso pluma llegó y rompió también su corazón

Lo último que sucedió fue el remix de Por las noches que presentó Nicki Nicole en colaboración con el músico Peso Pluma. Este lanzamiento alimentó los rumores especialmente por algunos fragmentos de la letra de la canción: “Todo lo que yo te di, todo lo que me diste, fue para nada”, canta ella en una parte, cosa que muchos interpretaron como una señal de que su relación con Trueno llegó a su fin.

En la versión de Por las noches, Peso Pluma habla de una ruptura amorosa: “Y pensar que tú ya no vas a estar. Pasará, solito me dejarás”, cantó el mexicano.

Ya en varios de los shows de la Rosarina y Trueno, los fans se fijaron que ninguno de los dos llevaba puesto el anillo de compromiso y esa fue la prueba que confirmaron los rumores de ruptura.

Meses después, Nicki Nicole y Peso Pluma salen en fotos y videos juntos, además de mensajes en redes y regalos que indicaron que estaban en una relación.

La argentina en más de una oportunidad insistió en que solo eran amigos, hasta que un beso en noviembre en el Pepsi Center fue el detonante para oficializar a la pareja que hoy también termina por infidelidad.