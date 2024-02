TikTok: Así puedes configurar como alarma un audio viral dentro de la red social

En el mundo de TikTok, la popular red social de videos cortos, es común encontrarse con una amplia variedad de audios virales que capturan nuestra atención.

Estos pueden ser desde remezclas y canciones originales hasta fragmentos divertidos de personas hablando. Y ahora, existe la posibilidad de utilizar uno de estos audios como alarma matutina para despertarse con energía y buen humor.

Configura tu alarma en Iphone

Si tienes un iPhone, tienes varias opciones para descargar un audio de TikTok y configurarlo como alarma. Una opción es utilizar un sitio web confiable que permita descargar el audio del video de TikTok que contiene el sonido deseado.

Te recomendamos leer: Atrajo a tres hombres distintos en 40 minutos y compartió el secreto – Metro World News

Sin embargo, debes tener cuidado al elegir el sitio web para asegurarte de que sea seguro y confiable.

Otra opción para los usuarios de iPhone es descargar las aplicaciones gratuitas GarageBand y RingtoneMaker desde la App Store. Una vez descargadas, puedes importar el video de TikTok que contiene el audio deseado a RingtoneMaker.

Luego, puedes crear el tono de llamada personalizado utilizando las herramientas de edición de la aplicación. Una vez que hayas creado el tono de llamada deseado, puedes compartirlo desde GarageBand y seleccionarlo como tu alarma matutina en la configuración de tu iPhone.

Si las opciones anteriores te parecen complicadas, hay una alternativa más sencilla: buscar el audio en iTunes y adquirirlo por $1.29.

Para encontrar el audio en iTunes, puedes buscarlo con el título “Good Morning You Stunning Stack of F***ing Sunshine” de Joe the Motivator. Es importante tener en cuenta que esta opción solo está disponible en la versión móvil de iTunes y puede no estar disponible en todas las regiones.

Configura tu alarma en Android

Si eres usuario de Android, el proceso para configurar un audio de TikTok como alarma es ligeramente diferente. Primero, debes descargar el video de TikTok que contiene el audio que deseas utilizar.

Luego, puedes buscar y descargar una aplicación conversora de video desde Google Play Store. Asegúrate de elegir una aplicación confiable que pueda convertir el video en un archivo MP3.

Una vez que hayas descargado la aplicación de conversión de video, sigue las instrucciones proporcionadas para cargar el video de TikTok y convertirlo en un archivo de audio MP3. Después de haber realizado la conversión, guarda el archivo de audio en tu dispositivo.

A continuación, abre la configuración de tonos de llamada de tu dispositivo Android y busca la opción para agregar tonos de llamada desde archivos locales. Selecciona el archivo de audio convertido y ajústalo como tu nuevo tono de alarma.