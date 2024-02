MasterChef Celebrity Ecuador: Luciana Guschmer cree que Felipe Carrera llegó al top 10 por suerte

Una vez más, Felipe Carrera se salvó de ser eliminado de MasterChef Celebrity Ecuador. La falta de cocción en el plato de Hellen Quiñónez le permitió seguir una semana más en el reality. Pero para Luciana Guschmer, ha sido cuestión de suerte.

“Felipe debería salir de aquí e ir a comprar lotería. Él es como un gato, siempre cae parado”

Felipe se defiende

El actor se defendió de quienes dudan de sus dotes en la cocina y hasta lo han subestimado. “La gente siempre me ve un poco más débil que el resto y miren a dónde he llegado. No se confíen”.

Carrera se da un espaldarazo y asegura que merece estar en el top 10, ya que nadie lo ha ayudado ni salvado como ha sucedido con otros participantes.

Por ejemplo, eso sucedió con Lu quien fue salvada por Nikki Mackliff al decidir eliminar a Yilda Banchón.

De su lado, Gigi Mieles también opinó sobre Hellen y Felipe. “La bajaron del balcón cuando ella entró primero que todos al top 10 y más aún que Felipe le esté ganando”.

Polémicas del pasado

En capítulos anteriores, Felipe y Luciana han protagonizado situaciones que han viajado hasta redes sociales. Según la influencer, esas diferencias ya quedaron en el pasado, pues ha recibido hate por parte de los televidentes quiees, a su juicio, la han categorizado como la villana.

“Créanme que por niñerías jamás tendría tanto rechazo hacia alguien (...) El problema no es Felipe, de hecho lo quiero y lo que pasó en el programa es pasado. Pero dejen de ‘villanizarme’ cuando lo que ustedes ven es el 5% de las personas que son, de lo que pasa y lo que vivimos”, escribió Lu en X.

La controversia se había generado porque según, ella llevaba una contraria contra los hermanos Carrera, debido a que se especulaba que había tenido un romance con Danilo, hermano de Felipe.