Elizabeth Cader no logró conseguir los votos suficientes para ser diputada en El Salvador

La candidatura a diputada de la reina de belleza salvadoreña Elizabeth Cader, novia del actor guayaquileño Diego Álvarez, más conocido como Don Day, gener+o mucha expectativa entre sus seguidores, sin embargo, terminó decepcionando. La también modelo aspiraba integrar la asamblea de su país por medio del partido Fuerza Solidaria representando a su tierra natal, Santa Ana.

Pero la influencer de 27 años no consiguió los votos necesarios para ser parte del mencionado cuerpo legislativo. Las elecciones en El Salvador se desarrollaron el pasado domingo 4 de febrero. Estas elecciones ocurrieron simultáneamente con los comicios presidenciales que declararon vencedor a Nayib Bukele, quien buscó la reelección en estas votaciones.

Bukele además celebró que de los 60 escaños disponibles en la Asamblea de El Salvador, 58 serán ocupados por disputados de su partido político Nuevas Ideas.

Por su parte, Elizabeth Cader no se ha referido a su derrota política en las redes sociales, donde comparte gran parte de su vida, como sus cambios de look en su larga melena. No obstante, sus seguidores sí cuestionaron su campaña, dejando ver, según ellos, que la santaneca no se enfocó el tiempo suficiente en ello.

“Yo me pregunto qué pasó con la campaña aquí en El Salvador. Están en puertas las votaciones y lo menos se mira en ella es compromiso y apoyo por el pueblo y el partido político al cual ella representa. #sinafandeofender”, se leyó en el muro de comentarios de la exreina de belleza, de acuerdo con un reporte del medio digital elsalvador.com. Lo cierto es que entre sus actividades estuvo la repartición de kits de comida en diferentes comunidades de Santa Ana.

En su publicación más reciente, Elizabeth posa en al aire libre, en una sucursal de una cafetería estadounidense asentada en el país que la vio nacer. Acompañó la serie de fotos con un mensaje de aliento que dice “A la vida ganas. A los sueños, alas”.