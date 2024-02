¿Quieres saber como te irá en los próximos días? Estas son las predicciones de Mhoni Vidente para la segunda semana de febrero 2024

La astróloga y tarotista cubana reveló qué golpes de suerte tendrá cada signo en los próximos días. También anticipó qué esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

La especialista señaló que el Sol continúa transitando por el signo de Acuario hasta el 20 de febrero y marca la energía astrológica de esta semana. Eso se refleja en la carta del Tarot que acompañará a cada signo y en los cambios que pueden esperar en estos días.

Horóscopo para Aries

Te sale la carta de la Templanza: calma, que todo pasa. Tienes que tener más tranquilidad, no acelerarte tanto y no ser tan impulsivo. Va a ser una semana de mucho trabajo y de ponerse al día en cuestiones de pagos y estudios. Te viene una propuesta nueva de un trabajo en el exterior o en otra parte del país.

Números de la suerte: 10 y 23.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: rojo y blanco.

Signos compatibles: Cáncer, Sagitario y Capricornio.

Horóscopo para Tauro

Te sale la carta de la Fuerza: va a ser una semana para saber de qué estás hecho y también que te puedes reinventar totalmente. Tuviste problemas o vas a tener problemas en esta semana. Vas a tener un reconocimiento o un mérito muy importante en cuestiones de escuela o de trabajo.

Números de la suerte: 6 y 20.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: azul fuerte y verde.

Signos compatibles: Libra, Capricornio y Virgo.

Horóscopo para Géminis

Te sale la carta del As de Oros: va a ser una semana de triunfo, éxito y dinero; no te sabotees tú mismo. No le hagas tanto caso a los chismes y comentarios. Ponle pasión a todo lo que quieras realizar. Es tiempo de complementar tu vida con una pareja estable. Alerta total en cuestiones laborales y de escuela.

Números de la suerte: 8 y 30.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: rojo intenso y amarillo.

Signos compatibles: Libra, Escorpio y Acuario.

Horóscopo para Cáncer

Te sale la carta del Mago: pide, que se te va a dar. Viene muy buena suerte, éxito y estabilidad. Va a ser una semana de mucho trabajo pero de muchos logros. Llegan propuestas nuevas de trabajo y un dinero extra. Vienen nuevas oportunidades de crecimiento; prepárate y sigue estudiando.

Números de la suerte: 26 y 28.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Sagitario, Piscis y Escorpio.

Horóscopo para Leo

Te sale la carta del Mundo: es tiempo de viajar, mover energía, saber qué quieres para tu vida, pensar en grande y realizarte en todos los sentidos. Aprovecha todas esas buenas vibras en cuestiones de trabajo y de proyectos nuevos. Alguien te va a decir una verdad que estabas esperando; va a doler pero te va a ayudar a crecer.

Números de la suerte: 5 y 9.

Mejor día de la semana: viernes.

Colores: azul y blanco.

Signos compatibles: Aries, Leo y Sagitario.

Horóscopo para Virgo

Te sale la carta del Juicio: son tiempos de tomar acción, arreglar situaciones en tu vida y resolver todo lo que tengas pendiente en cuestiones legales. Vienen cambios radicales en lo laboral y en cuestiones del hogar. Te van a estar ofreciendo algo importante en cuestiones de negocios.

Números de la suerte: 16 y 21.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Piscis, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Libra

Te sale la carta del As de Bastos: poder, determinación y crecimiento. Tienes que entender que estás avanzando y tu fuerza es más que todos los demás. Nuevas oportunidades de crecimiento laboral y nuevas ilusiones con personas compatibles. Viene un viaje para finales de este mes.

Números de la suerte: 3 y 24.

Mejor día de la semana: jueves.

Colores: naranja y azul fuerte.

Signos compatibles: Acuario, Géminis y Leo.

Horóscopo para Escorpio

Te sale la carta de los Amantes: va a ser una semana muy intensa, de mucha pasión, traiciones amorosas o pérdidas en cuestiones de pareja. No tengas miedo a lo que opinen los demás de ti; sé auténtico y verdadero. Te viene un dinero extra, la solución de un problema legal y amores muy fuertes y apasionados.

Números de la suerte: 18 y 25.

Mejor día de la semana: miércoles.

Colores: verde y naranja.

Signos compatibles: Virgo, Cáncer y Piscis.

Horóscopo para Sagitario

Te sale la carta del Ermitaño: no estás solo, hay gente muy importante alrededor de ti que realmente te valora o te quiere. Va a ser una semana de cerrar contratos y de un reconocimiento laboral que no esperabas en cuestiones de dinero. Trata de descansar y liberar la tensión.

Números de la suerte: 1 y 11.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: rojo y amarillo.

Signos compatibles: Leo, Aries y Acuario.

Horóscopo para Capricornio

Te sale la carta del Emperador: tienes que aprovechar tu momento y tu capacidad para empezar a crecer. Quítate los chismes y las personas tóxicas de encima. Va a ser un año de muchos viajes y muchos cambios positivos. Trata de accionar y concentrarte en lo laboral y los negocios .

Números de la suerte: 7 y 17.

Mejor día de la semana: martes.

Colores: naranja y verde.

Signos compatibles: Aries, Tauro y Virgo.

Horóscopo para Acuario

Te sale la carta del Carruaje: sigues en tu buen momento y en tu estabilidad; va a ser una semana de sorpresas y alegrías que no esperabas. Vienen cambios importantes en cuestiones laborales y personales. Un amor verdadero se acerca a tu vida para darte esa estabilidad que estabas esperando.

Números de la suerte: 12 y 29.

Mejor día de la semana: lunes.

Colores: amarillo y naranja.

Signos compatibles: Acuario, Tauro y Géminis.

Horóscopo para Piscis

Te sale la carta de la Estrella: va a ser una semana de brillar, entender que estás creciendo y que las cosas positivas llegaron a tu vida. Vas por buen camino, estás bien sincronizado. Te ofrecen un trabajo nuevo. Viene un reconocimiento o una recompensa de dinero.