Pablo Alborán considera que Danilo Carrera hizo comentarios “fuera de tono” sobre Ricky Martin: “Creo que se expresó mal”

Pablo Alborán se quedó sorprendido por los comentarios vertidos por el ecuatoriano Danilo Carrera, quien aseguró que Ricky Martin insistía en conocerlo en persona y lo seguía en redes sociales.

En una entrevista en el pódcast Más allá de la música, con Enrique Santos, el cantante español reaccionó a esta postura del presentador y galán de telenovelas.

“Yo no sigo a Danilo Carrera; pero, si lo siguiera, que no se venga arriba, que no tiene nada que ver. Yo no sigo a la gente porque me guste o porque quiera algo con alguien; yo sigo a quien me da la gana y mis razones tendré. Lo triste es que la gente empiece otra vez con los prejuicios (...). Creo que hay que relajarse un poco”, expresó el intérprete de Saturno.

Sin embargo, no juzgó a Carrera, ya que cree que lo que expresa no es lo que realmente piensa. “Yo creo que a lo mejor no se da cuenta de lo que está diciendo”, dijo.

“Tenemos que tener cuidado; que ojalá se haya equivocado, y lo que diga no lo piense así tan drásticamente. Pero, ¡vamos!, que lo vuelva a seguir, que no sea tonto”, pidió Alborán. En cambio, Santos considera que Carrera manejó “un tono homofóbico”, y condenó lo que el ecuatoriano ha expresado sobre Martin.

El exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador contó a Morfi pódcast que el cantante de La mordidita lo seguía en redes sociales. “Me seguía Ricky Martin; ya me dejó de seguir (...). Obvio me va a seguir: yo soy el target del man”, dijo.

“Nunca lo conocí personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, porque él quería conocerme. Nunca quise conocerlo. Yo no juego en esas ligas”, declaró. Carrera ha sido criticado por varios medios digitales internacionales por estos comentarios, pero hasta el momento no se ha pronunciado en sus redes sociales.