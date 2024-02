Luisito Comunica defiende a su novia Ary Tenorio tras las revelaciones de su ex, Lenguas de Gato

La polémica se encendió con los seguidores del influencer mexicano Luisito Comunica y su ex Lenguas de Gato. Esto, después de que por primera vez, luego de su separación hace 5 años, Cinthya Velázquez hablará de los motivos de su rompimiento.

El el podcast de ‘Un Tal Fredo’, la influencer dijo que iba a contar su verdad y todo el “hate” al que estuvo expuesta durante y después de su relación con el creador de contenido.

“Sale el chisme de que según Luis me estaba poniendo el cuerno, la verdad es que Luis y yo cortamos una semana antes de eso”. Su relación de cinco años, ya en los últimos meses no andaba bien. Ella sentía que dejó de tener su propia personalidad por ser “la novia de Luisito Comunica”. Ella quería hacer otras cosas, y aunque Luis la apoyó mucho, Cinthya tenía planes fuera de la popularidad y cámaras del influencer que empezó a ganar una gran fama y popularidad a nivel mundial.

Luisito Comunica

La razón por la qye Luisito Comunica y Lenguas de Gato terminaron

La Chule regresó de un viaje y tuvo que ir a la casa que compartía con él porque tenía un viaje y fue a buscar su pasaporte. Al llegar se dio cuenta de actitudes raras y que había escondido sus cosas.

“Yo regresé de un viaje y en la noche tenía otro a Nueva York (...) Me doy cuenta como que mis burós están raros, todo estaba movido. Me saqué de onda y le dije por qué todo está movido y me dijo que vino la persona que limpia (...) La caja donde yo guardaba mi VISA y joyas no estaba (...) Empecé a buscar como enferma, loca. Me voy al otro cuarto y me dice que ya la encontró y le dije dónde estaba y era un lugar donde había buscado cosas. Todo estaba movido y escondido, y le pregunté ¿por qué todas mis cosas están adentro de los burós? (...) Me dijo una cosa que hasta la fecha no le creo, que fue que quería ver cómo se sentía no estar conmigo”.

Los seguidores sacaron sus propias conclusiones y empezaron a comentar en el perfil de la actual pareja de Luisito, Ariany Tenorio, creyendo que ella era la mujer con la que el creador de contenido engañó a su ex.

Luisito Comunica se pronuncia

Tras todas las revelaciones de Cinthya Velázquez en el podcast de “Hablemos de tal”, han funado al comunicador en redes y no se quedó callado, mediante sus historias de Instagram defendió a su actual pareja.

“Le está cayendo mucho “hate” a Ary por la entrevista que hizo mi ex que cero le corresponde. Ary no tiene nada que ver, nosotros nos conocimos meses después que Cinthya y yo cortamos. Ary llegó a mi vida meses después. Atáquenme a mí, pero a Ary ni la metan“, mencionó que ese es el único tema que le importa al respecto.

“Solo dijo cosas malas mías y no dijo nada de sus cosas. Les digo sinceramente, yo a ella también le caché cosas de varias personas, lo he confirmado con evidencias. (...) Nada de esto lo toqué porque ya está en el pasado, yo no sé por qué ella insiste que esto siga siendo un tema, pero que sí se sepa que palomitas santas no hay, ni este lado ni de aquel”, fue el dardo que lanzó Luisito Comunica.