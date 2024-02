MasterChef Celebrity Ecuador: La historia de superación de Gigi Mieles: “Intenté acabar con mi vida”

El capítulo 53 de MasterChef Celebrity Ecuador estuvo lleno de emociones. Para el reto de eliminación se les pidió a los participantes cocinar un plato libre que cuente una historia de superación.

Gilliam Mieles, mejor conocida como Gigi, actriz e influencer, durante la presentación de su platillo expuso una parte muy delicada de su vida, donde la depresión casi termina con ella.

El reto tenía una sola condición, contener productos del mar y montaña, así que la actriz decidió cocinar colonche de camarón, corvina y tocineta, denominado ‘Propósitos’.

Gigi Mieles habla sobre superar su depresión. MasterChef Celebrity Ecuador.

Cuando se le pidió narrar su historia de superación Gigi reveló la razón del nombre electo, el cual definió la historia de una parte de su vida donde atravesó por momentos muy difíciles. Sin embargo, descubrió que sigue en pie porque Dios tienen un propósito para ella. “La vida me dio una segunda oportunidad”, declaró.

Ella reveló que a los 14 años intentó terminar con su vida, cuando despertó de un shock tras la muerte de su papá, a sus 11 años. “Curiosamente desperté mientras me hacía la cena, me di cuenta que mi papá había fallecido y que llevaba tres años sin darme cuenta de eso”, relató.

“Al darme cuenta de eso entré en un cuadro depresivo que me afectó tanto que intenté acabar con mi vida”, reveló.

Mieles agregó: “Me metí muchas pastillas, y todas las pastillas estaban pasadas. Me internaron en una clínica y el doctor le dijo a mi mamá que yo tenía secuelas muy fuertes en mi cuerpo, que yo debía quedar con un coma cerebral, y era un milagro que yo estuviera viva”.

Así, en ese momento se convirtió en una adolescente problemática porque según sus palabras: “Creía que no servía para nada, que no tenía ningún talento y que no iba a llegar a hacer absolutamente nada”. Sin embargo, su mamá nunca se dio por vencida y la incentivó a aplicar para un concurso de becas universitarias. “Yo siempre quise estudiar actuación. Y lo gané. Y cuando lo logré, me di cuenta de que mi propósito era estar aquí y que Dios tiene un plan para mí”.

“No puedo decir claramente que ha sido lo que ha cambiado, pero es día a día un esfuerzo brutal de no volver a lo mismo”, mencionó.

Erika Vélez conmovida con la historia de Gigi Mieles. MasterChef Celebrity Ecuador

Al narrar su historia, Mieles conmovió a tanto a jueces como compañeros. Y la presentadora Érika Vélez se solidarizó con ella y no contuvo las lágrimas: “te entiendo perfectamente lo que es sufrir depresión”, quien también ha hablado públicamente sobre su salud mental.

Anthonny Swagg, también concursante del programa de cocina dijo: “el tema de la depresión, nadie está a salvo. Mucha gente piensa que es un juego”.