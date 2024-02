Kike Jav vs. Tami Rivera en batalla de TikTok, quien pierda se tatuará el nombre del otro

Kike Jav está incursionando en el mundo de las batallas de TiktTok, en las que se puede ganar miles de dólares en tan solo 5 minutos. Su primer contienda fue contra un influencer de Guatemala, de la cual resultó perdedor.

El reto designado para el perdedor fue teñirse el cabello con los colores de la bandera del contrario. Al siguiente día de su duelo, el ‘Cuy’ cumplió a cabalidad el desafió y se realizó el cambio con un nuevo corte de cabello con los colores blanco y azul de la bandera guatemalteca.

En su más reciente video, denominado ‘LOS MORALES reaccionan a MI CAMBIO DE LOOK EXTREMO’, mostró el resultado después de su visita a la estética.

En él, también dio a conocer con quién será su próxima batalla de TikTok, la contrincante será su exnovia Tami Rivera. El evento se llevará a cabo el 14 de febrero, aún sin horario, y esta vez lo que está en juego es un tatuaje.

Si Kike pierde, él se tatuará el nombre de Tami, por el contrario, si el influencer gana será ella quien tenga que hacerlo.

Kike Jav nunca ha tenido piercings, ni tatuajes porque sus padres no se lo han permitido, por tanto no se mostraron de acuerdo cuando se enteraron lo que su hijo está apostando. El ‘Cuy’ les hizo saber que de todos modos el tatuaje se puede borrar con láser. “Yo no he de borrar con tecnología. ¿Si viste cómo está haciendo el ejercito a los tatuados?, con lija te he de borrar hasta que salga mientras te canto ‘Rulay’”, le respondió su padre.

La reacción de Kike fue reírse y decir: “yo ya soy grande, ya no soy un niño, ya soy mayor de edad. Pero, qué tiene de malo, es mi cuerpo, es mi vida. Déjenme vivir”.

Finalmente, el creador de contenido dijo que si el gana Tami se hará el tatuaje en uno de sus glúteos, mientras él lo hará en el lado izquierdo de su pecho.