¿Qué es la tendencia ‘glass makeup’ viral en redes sociales, y ¿cómo se hace?

Si eres fanática de andar en las redes sociales, seguramente ya escuchaste el término glass makeup, la nueva revolución en tendencias de maquillaje.

Eso sí, porque esté de moda no significa que va con todas. Por ejemplo, las mujeres que tienen cutis graso deberían pasar de él, pues puede aumentar la sensación de rostro cargado de cebo que no nos gusta.

¿Qué es el glass makeup?

De acuerdo con Glamour, el glass makeup “es una tendencia de belleza que busca lograr una piel impecable, radiante y translúcida, similar al aspecto de un cristal. Se enfoca en resaltar la claridad y luminosidad natural de la piel”.

Precisamente de ahí viene su nombre en inglés, de ese efecto brillante y resplandeciente, que la hace ver jugosa y juvenil, pero que no es favorable para algunas.

Si quieres darle una oportunidad, debes iniciar tu rutina de belleza con una limpieza profunda, seguida de la exfoliación y la aplicación de una crema hidratante. Por último, la protección solar es esencial para completar el proceso.

Una vez que terminaste con el skincare, es hora de pasar con el maquillaje en sí. Inicia aplicando un primer que ayude a dejar la piel lista para el resto de productos y que aporte el ‘glow’ deseado.

Lo mismo sucederá con la base, esta debe ser luminosa y no matte. Toma una pequeña cantidad y extiéndela sobre el rostro con una esponja y posteriormente incorpora el corrector para tapar las ojeras o esas pequeñas imperfecciones que no te agradan.

Fija todo el proceso hasta ahora con polvos matificantes, pero no demasiado, pues la idea es que luzcas brillante y que no le quites el acabado de este tipo que tienen el primer y la base. Completa el look con un iluminador para puntos claves del rostro y un rubor rosado, mucho mejor si te decantas por su versión en barra.