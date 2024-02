Mariela Viteri enciende polémica al criticar participación de mujeres casadas en Miss Universo: “Miss significa señorita”

Sin pelos en la lengua, así es como la presentadora Mariela Viteri mostró su percepción de como ve ella la participación de mujeres casadas y con hijos en el concurso de belleza Miss Universo. La también actriz fijo su postura sin importar las críticas que podría recibir y aseguró que para comenzar una Miss debía ser señorita y las mujeres casadas ya no lo eran.

" Yo no estoy de acuerdo en que una mujer que ya está casada quiera ser Miss, porque Miss significa señorita, y ya pues no son señoritas. Cada concurso tiene que tener su tipo de concursante, si quieres hacer un Miss señora casada es otra cosa, una Miss es jovencita de 17 a 25 más o menos, está en el esplendor, no se ha casado”, aseveró Mariela Viteri, defendiendo su mismo comentario de días pasados y el cual la ha puesto en el ojo del huracán de los medios y de los internautas.

“Ponte que ganen, se van a New York a cumplir agenda todo el año, a cumplir agenda de Miss Universo ¿Y los hijos? ¿Y el esposo? Le van a poner los cachos”, aseguró Viteri.

Cabe destacar que para este 2024 han sido más de uno los nombres de mujeres casadas que han entrado en este concurso de belleza, e incluso se encuentran ya entre las 26 aspirantes oficiales, siendo una de ellas, Nadia Mejía.

La embajadora de belleza es casada, contrajo matrimonio en el año 2023, La ceremonia se celebró por todo lo alto en Puerto Vallarta, paradisiacas playas de México, fue la elegida para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida junto a Sam Webb. Para el magno evento, la hija del artista, incluyó a su padre Gerardo Mejía en un show exclusivo, donde interpretó sus mejores temas y que puso a bailar a todos.