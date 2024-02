Jonathan Estrada reacciona al video de María Fernanda Ríos en el que se burla de su contenido ¿Le molestó?

Impávido y sin que le afecte en lo absoluto, estas fueron las palabras que Jonathan Estrada utilizó para dar respuesta al reciente video de burla compartido por quien fue su pareja, María Fernanda Ríos, quien hizo una especie de sketch, para hacer alusión al contenido creado por el productor en su programa digital ´El hueco´.

En la filmación difundida por la empresaria, esta hace uso de varias frases un tanto fuertes como “basura” para así desarrollar su idea de humor, sin embargo, esto no parece haberle afectado al también actor, quien aseguró que se mató de risa al ver la grabación.

“Me maté de risa cuando vi el video de la Meche y Mafer, estaban recordando frases clásicas. Feliz, me pone feliz, agradecido, me gusta estar en el ojo del huracán, no siempre estoy y cuando estoy, uno vive, es bueno para el artista estar siempre ahí, dar de qué hablar, que me sigan haciendo videitos”, explicó para el programa digital ´La Contra´.

Asimismo y ante la interrogante de si estas grabaciones y pronunciaciones de la también actriz responderían a un posible sentimiento de lo que fue su relación hace algunos años atrás, Jonathan Estrada aseguró que no existe ni sombra de ello y que eso se secó por completo.

En los últimos días Mafer Ríos ha realizado varias publicaciones y comentarios reiterando lo dicho hace tiempo atrás, y es que el actor monetiza haciendo uso de su nombre.

“Ya monetiza con la mujer y quiere seguir haciéndolo conmigo, lo bueno es que aprendió bien de lo que le enseñé, a monetizar, y ahí está una prueba más de que mi apellido debe salir en su programa para que se haga viral”, es parte del comentario emitido por la nueva jurado de ´Soy el Mejor´, quien añadió que quizá comenzará a hacer lo mismo para probar si obtiene alguna ganancia.