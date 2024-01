Presidente Daniel Noboa se cobró la burla a su padre al criticar el inglés de Rafael Correa

Con la vara que mides serás medido, señala el viejo adagio. Durante el mandato de Rafael Correa como presidente del Ecuador, en sus constantes enlaces ciudadanos, se dedicaba a señalar a sus similares e incluso imitar sus palabras y acciones.

Fue en una ocasión, lustros atrás, cuando el líder de la actual Revolución Ciudadana se mofó de palabras emitidas por Alvaro Noboa en un debate presidencial. El empresario ecuatoriano comentó que “le pueden ganar en cantar, en boxear, en jugar fútbol, pero en hacer plata no me gana nada”.

La imitación volvió a ser tendencia este 30 de enero del 2024 después que el actual mandatario Daniel Noboa se burlara del manejo de inglés de Correa. En esta ocasión, se generó una ola viral de contenido en plataformas digitales.

“Because he is nice, he is handsome”

Después que el expresidente tachen en la plataforma X que Noboa no sería inteligente, el líder de ADN no dudó en indicar que ganó las elecciones y tuvo su anhelada “venganza”.

“Yo sí creo que pueden reflexionar, por más que últimamente me dicen que soy bruto y que no me considera una persona inteligente. Pues, ganamos las elecciones y las ganamos a ellos”.

“Así lo dijo (el expresidente Correa). Entonces no sé por qué la gente votó por mí. Because he is nice, because he is handsome, is something incredible”, continuó Noboa en un tono sarcástico

Usuarios no tardaron en replicar esta respuesta y comparar con la burla de Correa a Alvaro Noboa. Agregaron que Daniel pagó esta ofensa con guante blanco.