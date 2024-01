Descubre que dice tu voz interior al elegir uno de los cactus en la imagen

Una prueba está llamando la atención de miles de usuarios. El siguiente test visual tiene como finalidad mostrarte lo que verdaderamente dice la voz del interior de tu personalidad. ¿Cómo puedes descubrir ello? Solo debes escoger uno de los cactus que aparecen en la imagen que acompaña la nota. Existe solo un requisito indispensable para acceder a esas revelaciones: ser sincero. El cambiar tu decisión podría afectar los resultados que obtengas.

Imagen del test visual (Paola Hernández)

Resultados del test visual

Cactus # 1

Tu voz interior te dice que dejes de perder el tiempo con personas y cosas que sólo te benefician, que prestes más atención a lo que realmente te resulta útil y que mantengas la honestidad en tu camino.

Cactus # 2

Aprecia el silencio y presta más atención a ti mismo. No importa cuánta gente te rodee, a veces lo único que necesitas es un poco de silencio para encontrar respuestas a tus preguntas y marcar un nuevo camino de vida. Ponte a ti mismo en primer lugar, por un tiempo, te beneficiará.

Cactus # 3

Siempre has sido una persona trabajadora que ha perseguido sus metas, sin pereza, pero a la vez sumamente ambiciosa, para no ver las bendiciones que te llegan. Es hora de dejar de trabajar tan duro y centrarse únicamente en identificar y rendir homenaje a lo que ya se ha dado. Nunca pierdas el sentido de aprecio por tus logros, porque eso es lo que te impulsará hacia adelante.

Cactus # 4

Tu mente necesita sueños y planes. Estás acostumbrado a centrarte en la realidad y, a menudo, a hacer muchas cosas de forma automática, y sólo entonces te das cuenta de que no se te ha añadido nada. Organiza tu mente y tu corazón y esfuérzate sólo por lo que realmente mereces. Sueña un poco, establece metas y concéntrate en el trabajo, recordando solo un resultado.

Cactus # 5

El miedo es tu mayor enemigo. Permites que tus experiencias negativas pasadas te impidan darte a ti mismo y a los demás una nueva oportunidad de intentar defenderte. Todos los días lloras y te sientes insatisfecho con tu vida. Libérate, no tengas miedo de empezar de nuevo y encuentra nuevos motivos para ser feliz. Tu pasado no puede controlar tu vida ni influir en tu felicidad futura. Tú tienes el poder de cambiar eso, no pierdas esta oportunidad.

Cactus # 6

Eres una persona sumamente sensible y generosa que encuentra su felicidad al ver a los demás felices y exitosos. Las personas como tú tienen muy poco en el mundo y merecen más gratitud, pero no olvides cuidarte también. Si se siente mal, es poco probable que pueda ayudar a nadie. Por eso, amándote y cuidándote, tú también mereces una buena actitud.